Jysk-ejer Lars Larsen er kendt som en driftig købmand. Men når fodboldlandsholdet spiller VM-kampe, så kommer forretningsmøder ikke længere i første række. Fodbold er en vigtigt del af hans nationalfølelse, og han er næsten lige så stolt af landsholdet som af sin egen forretning.

»Jeg har altid været en stor fodboldfan. Jeg synes, det er spændende, og jeg kan slet ikke forstå de mennesker, der siger: 'Hvad ser I i det?' Det har jo noget med nationalfølelse at gøre,« lyder det fra 69-årige Lars Larsen, der har haft så stor succes med sit dyneimperium, at han sidste år kunne kalde sig Danmarks fjerderigeste mand med en formue, som Berlingske vurderede til knap 28 milliarder kroner.

Lars Larsen er kendt for at have et godt overblik over sine forretninger. Og selv i en alder, hvor han kunne lade sig pensionere, har han stadig fingeren på pulsen. For en driftig forretningsmand er det derfor ikke lige belejligt, når Danmarks VM-kampe spilles midt på dagen:

»Jeg ville gerne, at det var aftenkampe, men jeg sikrer mig i hvert fald, at der er skærme i nærheden, når vi holder møder,« lyder det fra Larsen, der er ganske godt tilfreds med, at Danmark er kommet videre til ottendedelsfinalerne.

Det er jo fantastisk, at et lille land som Danmark nu er blandt de 16 bedste nationer. Det er jeg stolt af. At vi formår det Lars Larsen om det danske landshold

Da Danmark spillede mod Frankrig, var han til møde i sin golfklub i Himmerland. Og der måtte mødet afbrydes, så kampen kunne følges:

»Så tog vi lige en halv times break og slappede af og så lidt fodbold. Og når så man går videre, så har man jo fornyede kræfter«, fortæller han og udtrykker sin glæde over, at Danmark er nået til ottendedelsfinalerne.

»Det er jo fantastisk, at et lille land som Danmark nu er blandt de 16 bedste nationer. Det er jeg stolt af. At vi formår det,« siger Larsen, der håber på, at Danmark også kan knuse Kroatien.

»Jeg vil jo gerne have, at de kommer langt, men det bliver måske svært. Kroatien er en hård modstander. Men Hareide har jo ikke tabt en kamp i de sidste 18 kampe, han har været med i,« siger Lars Larsen, der ser Christian Eriksen som Danmarks bedste spiller.

»Når folk spørger, om han er den bedste, vi nogensinde har haft – så siger jeg: Nej, det er han ikke endnu – men det kan han nå at blive. Michael Laudrup er den bedste, vi nogensinde har haft, så hvis han teknisk kan komme op på samme niveau, så kan han måske blive det,« lyder det fra dynekongen.

Lars Larsen er medejer af yndlingsklubben Silkeborg I.F. Foto: Henning Bagger Vis mere Lars Larsen er medejer af yndlingsklubben Silkeborg I.F. Foto: Henning Bagger

På klubniveau banker ­­­­Lars Larsens hjerte for Silkeborg I.F., som han er medejer af. Hans store håb er, at klubben igen rykker op i Superligaen.

»Det er en af mine store drømme, og den skal jeg nok få opfyldt. Vi må have købt nogle lidt bedre spillere,« siger Larsen, der dog ikke vil afsløre, om han selv er villig til at spæde lidt i kassen til indkøb af spillere.

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Der må jeg have en forretningsplan,« griner den fodboldglade dynekonge, der dog afviser, at han drømmer om helt at købe Silkeborg I.F. en dag.

»Nej, men jeg vil gerne støtte op om min hjemmeklub. Men at købe den, det har jeg ikke interesse i.«