Flere uheld i morgentrafikken mandag. To lastbiler kørte galt, og et harmonikasammenstød skaber i skrivende stund problemer for myldretidstrafikken.

Et spor er spærret på Motorring 4 fra Ishøj mod Ballerup, fordi en lastbil er kørt galt i nødsporet.

Det oplyser Vejdirektoratet.

Ingen andre bilister var involveret i uheldet, der skete mellem motorvejskryds Vallensbæk og afkørsel 5 Roskildevej.

Derfor må bilisterne forvente en del kø på strækningen og forlænget rejsetid. Rednings- og oprydningsarbejdet forventes afsluttet klokken otte.

#HBeredskab. Lastbil i solouheld på motorvej 21 vestgående, før Roskildevej. Redning og ambulance på stedet i ca. 30 min. endnu. 1 spor spærret. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) May 14, 2018

Billeder fra uheldsstedet viser, hvordan lastbilen kørte frontalt ind i en bro.

Færdselsuheld Holbækmtv/Rute 21 ved afkørsel 5 i udadgående retning. Lastbil har påkørt autoværn/bropille. Ingen skade på broen. Chaufføren er kørt til tjek på skadestuen. Det trækker ud med at få lastbilen væk fra kørebanen, men 2. og 3. vognbane er farbar. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) May 14, 2018

Mandag morgen har der også været to uheld på Rute 21 Holbækmotorvejen fra Holbæk mod Roskilde.

Først kørte en lastbil ind i et autoværn. Heldigvis kom chaufføren ikke noget til. Vestegnens Politi oplyser på Twitter, at han er kørt til tjek på skadestuen.

Kort efter var der et harmonikasammenstød mellem rasteplads Torkilstrup og afkørsel 15 Grevinge i retning mod København. Her regner Vejdirektoratet med, at der er ryddet op omkring klokken halv ti.

Uheldet giver dog en del kø.

Kort før klokken ti oplyser Vestegnens Politi, at der igen er åbnet i alle vognbaner.