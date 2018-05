Det kan blive et administrativt mareridt at lægge afgift på biomasse, forudser landbruget. SF vil stramme op.

København K. Afgift på biomasse er en dårlig idé, mener Landbrug & Fødevarer. Forslaget kommer i en ny rapport fra Klimarådet, som vil gøre afbrænding af biomasse mere klimavenlig end i dag.

- Der er slet ikke brug for flere afgifter. De vil ikke fremme den grønne omstilling. Afgifter skader erhvervslivets internationale konkurrenceevne, siger Jens Astrup Madsen, leder af afdeling for Klima, Energi og Planter hos Landbrug & Fødevarer.

Danske landmænd leverer i form af halm en del af den biomasse, der bruges på decentrale danske kraftvarmeværker.

En afgift på biomasse kan blive et administrativt mareridt, fordi den vil kræve meget dokumentation fra virksomhederne. Den kan også skade beskæftigelsen i yderområderne, forudser Jens Astrup Madsen.

- Dansk landbrug har i dag en betydelig viden inden for halm og energiafgrøder til energisektoren, og hvordan de virker som klimavirkemidler, som der bør bygges videre på, tilføjer han.

Ifølge Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i brancheforeningen Dansk Energi, er det bæredygtig biomasse, der bruges i kraftvarmeværkerne. Det skyldes en frivillig brancheaftale.

- Vi er glade for at se, at Klimarådet er enige med os i, at anvendelse af bæredygtig biomasse til el og varmeproduktion har en positiv klimaeffekt. Og dermed også, at bæredygtig biomasse fortsat bør afgiftsfritages i energisystemet, siger hun.

Dansk Energi arbejder for at gøre den danske brancheaftale stærkere i erkendelse af, at EU-reglerne endnu ikke er gode nok til at sikre den ønskede bæredygtighed, siger Stine Leth Rasmussen.

SF vil dog med Klimarådets rapport stramme gevaldigt op på brug af biomasse, siger formand Pia Olsen Dyhr, som vil tage spørgsmålet op i forhandlingerne om nyt energiforlig.

- I dag er vi for afhængige af biomasse, som er en begrænset ressource og ikke har så god en effekt på klimaet som energi fra vindmøller, og som i visse tilfælde direkte skader klimaet, siger hun.

SF ønsker en afgift eller som minimum skrappere kriterier for brug af biomasse, så "vi er sikre på, at brug af træpiller og flis ikke sker på bekostning af tilvækst i skovene", siger Olsen Dyhr.

/ritzau/