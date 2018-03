Et otte måneder langt sporarbejde i det østjyske kommer til at ramme tusindvis af pendlere mellem Aarhus og Aalborg.

Banedanmarks arbejde går i gang mandag 26. marts og er først endeligt afsluttet 18. november. Og det kommer til at betyde længere rejsetid, andre tidsplaner end normalt og togbusser i flere perioder.

Pendler du mellem Aarhus og Aalborg - eller et sted midt imellem - så skal du fra mandag 26. marts og godt otte måneder frem til at planlægge din tur lidt ekstra nøje.

Helt frem til 18. november udfører Banedanmark sporarbejde på dele af strækningen, og det kommer til at betyde klare ændringer for de mange, som benytter sig af DSB til transport.

Der vil komme forsinkelser

Hos netop DSB er man bevidst om, at det lange sporarbejde kommer til at betyde gener for pendlere. Og derfor har man en klar opfordring:

»Under Banedanmark sporarbejde er der længere rejsetid mellem Aarhus og Aalborg, og fra nogle stationer kører togene tidligere, end de plejer. Vi anbefaler kunderne, at de benytter Rejseplanen for at tjekke, om sporarbejdet får indflydelse på deres rejse. Rejseplanen er opdateret to måneder frem,« siger informationschef hos DSB, Tony Bispeskov, i en pressemeddelelse.

Han uddyber over for TV2 Østjylland:

»Passagererne kan godt komme til at opleve forsinkelser. Jeg kan ikke garantere, at togene kommer til at køre snorlige, når der er sporarbejde, for det giver automatisk lidt forsinkelser,« siger Tony Bispeskov til mediet.

Det er ikke hele strækningen mellem Aarhus og Aalborg, som bliver ramt i hele perioden. Men løbende vil forskellige dele af strækningen være berørt. Og derfor er det netop vigtigt, at man holder sig opdateret på netop den del, man selv benytter, lyder opfordringen.