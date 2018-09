De studerende på læreruddannelsen læser ikke på fuld tid til trods for en omfattende reform af uddannelsen.

København. Stik imod hensigten er det ikke et fuldtidsstudium at læse til lærer.

Da læreruddannelsen blev ændret i 2013, blev der lagt vægt på, at uddannelsen skulle være et fuldtidsstudium.

Men nu viser en evaluering, at de studerende på landets læreruddannelser i gennemsnit kun bruger 25 timer på studieaktiviteter, som både tæller undervisning, forberedelse og andre aktiviteter på uddannelsen.

Det skriver Politiken Skoleliv.

Det er langt fra de 43 timer om ugen, som Uddannelses- og Forskningsministeriet regner for et fuldtidsstudium.

At der tilsyneladende ikke er kommet en mere intensiv læringskultur på uddannelsen, vækker uro hos uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Jeg er bekymret for fagligheden og især studieintensiteten, som er for lav, siger Tommy Ahlers i et skriftligt svar til Politiken Skoleliv.

I foreningen Danske Professionshøjskoler erkender formand Stefan Hermann, at studieintensiteten på læreruddannelserne skal op.

- Vi har allerede hævet studieintensiteten, men den er ikke oppe, hvor den skal være. Der er lærerstuderende, som ikke udfordres nok, siger han.

Han understreger, at det er professionshøjskolernes ansvar at skabe en uddannelse, hvor de studerende oplever, at det både er nødvendigt og meningsfuldt at yde mere.

Han mener dog, at kravet om, at professionshøjskolerne skal spare to procent om året, gør det vanskeligt at levere mere undervisning og feedback.

Formanden for de Lærerstuderendes Landskreds, Jenny Maria Jørgensen, medgiver, at de studerende selv kunne bruge flere timer på forberedelse. Men hun mener, at der også er behov for flere undervisningstimer.

- Det er svært at få læreruddannelsen til at være et fuldtidsstudium, som uddannelsen er indrettet, siger hun til Politiken Skoleliv.

- Lige nu har vi kun lige tid til at gennemgå det, som vi har læst, men hvis vi skal blive rigtig dygtige lærere, så skal der også være tid til refleksion sammen med vores undervisere og medstuderende.

/ritzau/