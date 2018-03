Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

De første gymnasieelever er nu blevet taget i at snyde på Fredericia Gymnasium, efter en lang række skoler har indført et nyt overvågningssystem, der kan afsløre de danske elevers snyd.

19 gymnasier har forud for disse dages terminsprøver taget monitoreringsværktøjet Examcookie i brug, der overværer elevernes aktivitet på computerne under prøverne.

Og nu er Fredericia Gymnasium altså det første eksempel på en skole, hvor overvågningssystemet har givet pote ved at 'fange' omkring ti elever i at snyde.

Det skriver DR.

Det er tilsyneladende læreres mistanke om nogle elevers tidligere resultater, der nu er blevet kigget efter i sømmene, og det har altså givet afkast:

»Nogle lærere synes, at elever har haft mistænkeligt gode resultater. Så er vi gået tilbage og har kigget på, hvad de har lavet i de forskellige prøver. For mange kommer det som en overraskelse. For dem, der snyder med vilje, bliver det hurtigt en tilståelsessag. For nu kan jeg bevise, hvilke sider de har åbnet,« siger Morten Veng Christensen, der er pædagogisk leder og prøveansvarlig på Fredericia Gymnasium, til DR.

Det nye værktøj fungerer på den måde, at den registrerer alle de hjemmesider, som eleverne besøger under en prøve, og så tager programmet et billede, hver gang skærmbilledet skifter.

På den måde kan skolerne eksempelvis afsløre en elev i at have brugt Google Translate til at oversætte en tekst eller beskedprogrammet Messenger til at spørge en ven eller bekendt om hjælp.

De omkring ti elever fra Fredericia Gymnasium skal nu alle en tur på Morten Veng Christensens kontor, hvor han efter en samtale vil vurdere, om der er snydt med vilje eller ved en fejl. Den vurdering kommer til at bestemme, om eleven skal have en reprimande, en advarsel eller smides ud af gymnasiet.

Historien bringer ikke noget om, hvordan eleverne fra Fredericia Gymnasium helt specifikt har snydt.