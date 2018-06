»Jeg har ikke opnået min succes ved at møde ind hver dag og vente på at jeg har fri. Succes kræver, at man vil ofre at få rosé med veninderne, bage julekager og sove til klokken 9. For det er ikke nok, at man er dygtig. Det ved jeg personligt. Jeg har hele tiden sørget for at gøre mig synlig ved altid at være til rådighed og være åben for de udfordringer, der kommer. Også selvom det er juleaftensdag, telefonen ringer.

Ofte er jeg også endt i situationer, hvor jeg var på hel bar bund, men jeg synes, at det er noget alle skal prøve. Man bliver kun bedre. Jeg tror, at det er det, der har gjort, at jeg i dag er blevet headhuntet til den stilling, jeg har i dag.«