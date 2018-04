Sociale forhold er den primære årsag til, at kvinder fra muslimske lande får flest aborter, mener eksperter.

København. Kvinder med baggrund i Iran, Libanon, Irak og Pakistan er blandt dem, der får foretaget flest aborter. Kun kvinder fra det tidligere Jugoslavien, hvoraf en del kommer fra områder med overvejende muslimske befolkninger, får flere.

Det fremgår af en rapport fra Sundhedsstyrelsen, skriver Kristeligt Dagblad.

Selv om aborttallet blandt indvandrere er faldet gennem årene, får efterkommere af indvandrere næsten dobbelt så ofte en abort som etnisk danske kvinder relativt set. Numerisk topper etnisk danske kvinder dog.

Det kommer bag på Kassem Rachid, der er imam og formand for Arabisk Forening i Aabenraa, at en så stor del af kvinderne fra lande med overvejende muslimske befolkninger vælger at få abort.

Han vurderer dels, at det kan skyldes, at kvinderne har små børn i forvejen og ikke ønsker flere, samt at de har problemer i ægteskabet.

- En tredje ting er, at nogle muslimske kvinder ikke er rettroende muslimer, og at de derfor ikke tænker, at abort er ulovligt. For det er ikke tilladt for muslimer at få abort, siger Kassem Rachid til Kristeligt Dagblad og henviser desuden til, at prævention er accepteret blandt muslimer.

Også religionssociolog Astrid Krabbe Trolle, der har forsket i religion, migration og køn, finder det overraskende, at lande med overvejende muslimske befolkninger er i den gruppe, hvor flest kvinder får foretaget abort.

Hun hæfter sig også ved det skifte, som er sket i abortkvotienterne fra 2006 til 2015. I 2006 var lande som Kina, Filippinerne og Vietnam nemlig blandt de oprindelseslande, hvorfra flest kvinder fik foretaget abort.

Også antallet af kvinder med mellemøstlig baggrund lå dengang højt. Men i 2015 er abortraten blandt de asiatiske kvinder faldet, mens kvinder med mellemøstlig baggrund altså stadig får foretaget relativt mange aborter.

Sociologen peger på, at indvandrere fra Mellemøsten er mere socialt belastede og for eksempel har en højere arbejdsløshed end de asiatiske grupper.

- Dårlige sociale forhold og lav uddannelse er typisk forbundet med mange aborter, siger Astrid Krabbe Trolle til avisen.

/ritzau/