Dét var tre meget trætte vuggestuebørn, der i eftermiddag vendte tilbage til institutionen i Tranbjerg udenfor Aarhus. Uden at ane, hvilket drama der havde udspillet sig, mens de var væk.

»De var meget trætte, men ved godt mod, og havde bare vandret lidt rundt og siddet ned,« fortæller Søren Aakjær, chef for skole-, dag- og fritidstilbud i Børn og Unge i Aarhus Kommune til Aarhus Stifttidende om de tre børn, der var mellem ét og halvandet år.

Dramaet - som må være enhver forælders mareridt - tog sin begyndelse tirsdag formiddag, hvor en kvindelig ansat forsvandt fra institutionen med de tre børn.

Efter forgæves at have forsøgt at få telefonisk kontakt med hende, alarmerede kollegerne politiet, som tog såvel hunde som helikopter i brug for at iværksætte en stor eftersøgning af den ansatte og de tre små børn. En eftersøgning, som børnenes forældre også deltog i.

Frygten for, hvad der kunne være sket, blev ikke mindre, da et vidne til BT kunne fortælle, at hun havde set kvinden og de tre børn komme gående på en trafikeret landevej, hvor bilerne susede forbi med 60 km/t.

»Det var et meget underligt sted at gå,« fortalte Maiken Bligaard til BT.

Tre timer efter, at de havde forladt institutionen, lykkedes det heldigvis politiet at finde den kvindelige medarbejder og de tre børn. I god behold.

Til Aarhus Stifttidende forklarer Søren Aakjær, at den kvindelige pædagogmedhjælper - som var vikar - havde misforstået en besked.

Børnehavegruppen havde nemlig ganske rigtigt planlagt en udflugt, men meningen var, at hun skulle blive tilbage på legepladsen med vuggestuebørnene. Og det var den melding, hun havde fået galt fat i.

Så kort efter at den store gruppe af børn og pædagoger havde forladt institutionen, tog hun de tre små vuggestuebørn i hånden for at følge efter og indhente gruppen. Hvilket altså ikke lykkedes.

Missionen blev ikke nemmere af, at hun ikke kendte området specielt godt. Og slet ikke dets store stisystem.

»Stisystemet er ikke for nybegyndere. Og hun farer simpelthen vild på stisystemet og kan ikke finde tilbage til institutionen igen. Så de sætter sig til at vente i håb om, at børnehavebørnene kommer tilbage ad samme vej,« siger Søren Aakjær til Aarhus Stifttidende og kalder det en uheldig sag, som beror på en dum misforståelse.

Det var først, da børnehavegruppen vendte tilbage fra deres udflugt, at det gik op for det øvrige personale, at tilkaldevikaren og de tre børn var væk, og eftersøgningen altså blev iværksat.

Ved 13-tiden fandt politiet som nævnt alle i god behold. Og efter en afhøring af den kvindelige pædagogmedhjælper lød vurderingen, at hendes forklaring var troværdig og der dermed ikke var noget politimæssigt i sagen.

Om det til gengæld får følger for vikaren på institutionen, må tiden vise. Ifølge Søren Aakjær har hun ikke overholdt reglerne, og det ser man meget alvorligt på.

Men vigtigst af alt er de tre vuggestuebørn, som heldigvis slap fra dramaet med trætte små ben.