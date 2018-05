Der blev sat gang i en redningsaktion, efter en kvinde forsvandt ud af syne i vandet ud for Frederikssund torsdag aften.

Kvinden var selv sprunget i vandet fra en båd, fordi hun ville svømme i land. På et tidspunkt mistede den mandlige skipper hende dog af syne og han slog derfor alarm, oplyser vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter, Ole Theill Sørensen, over for eb.dk

»Vi reagerer ved at sende en redningshelikopter derop, fordi tiden er meget knap i situationen. Heldigvis er hun selv kommet ind til stranden. Nu taler hun med politiet, men ellers er eftersøgningen indstillet,« udtaler Ole Theill Sørensen.