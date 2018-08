En kvindelig ansat i et fitnesscenter blev onsdag overfaldet af en mand, som senere flygtede fra stedet. Politiet leder fortsat efter ham.

Kvinden var på arbejde i et fitnesscenter i shoppingcenteret Waves i Greve syd for København, da hun blev overfaldet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Lokalavisen.

Klokken 16.35 onsdag anmeldte den 38-årige kvinde via en centervagt, at hun netop var blevet udsat for vold af en ukendt mand, som hun så køre fra stedet i en hvid personbil.

Tumultet opstod, da manden var kommet ind i fitnesscenteret, hvor han forlangte at få en sportstaske udleveret, som han påstod, han var blevet lovet i et andet fitnesscenter.

Kvinden ville dog ikke imødekomme hans ønske, da hun ikke fandt ham registreret som medlem af fitnesscenteret, hvorefter de kom op at skændes.

Under skænderiet greb manden fat i kvindens arm og spændte ben for hende, så hun faldt og slog hovedet i gulvet.

Herefter flygtede manden fra stedet.

Kvinden blev senere undersøgt på skadestuen, hvor hun fik konstateret skader på nogle tænder og på kindben.

Manden er af politiet beskrevet på denne måde:

Mand, mellemøstlig af udseende

25-30 år

165-170 cm høj

Kropsbygning: Muskuløs

Hudfarve: Brun

Hårfarve: Sort

Hårlængde: Kort

Manden talte dansk

Politiet forsøger nu ud fra eventuel overvågning i centret og vidneforklaringer at få manden identificeret.

Ved man noget om episoden bedes man ringe til politiet på telefon 114.