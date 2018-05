Ved du noget om episoden? Så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på Facebook eller send en mail til 1929@bt.dk.

Politiet efterlyser nu en bilist, der er stukket af, efter at have påkørt to cyklister.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Cyklisterne er kommet lettere til skade.

Til BT forklarer vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Torben Møller, at et vidne fandt de to personer - en voksen kvinde på omkring 40 år og en dreng på omkring ni år - liggende i vejkanten.

»Vidnet finder de to personer liggende i vejlkanten, hvor de er væltet rundt på deres cykler,« siger han og fortsætter:

»Vidnet har ikke selv set køretøjet. Men ved siden af ligger et højre sidespejl og et bilmærke fra en Renault. Så vi regner med, at der er tale om en blå Renault.«

Færdselsuheld på Roustvej i Varde. Vi har under undersøgelser på stedet fundet et sidespejl som stammer fra den bil der påkørte de to personer. Det stammer form. fra en Renault. Hvis Du har set eller har kendskab til biler der mangler højre sidespejl - så ring 114. #politidk pic.twitter.com/N7r8KFtuK0 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 26, 2018

Ulykken fandt sted på en lige landevej i nærheden af Varde. Bilen kørt fra stedet i sydøstlig retning, lyder det fra vagtchefen.