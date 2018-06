En kvinde kom ud for en noget ubehagelig oplevelse på en rasteplads i Isterød på Helsingørmotorvejen.

Det skete tirsdag klokken 8 om morgenen, da kvinden skulle benytte dametoilettet.

Her bemærkede hun nemlig et hul i døren ind til toiletbåsen, og ud af hullet dukkede der pludselig noget op.

En mand stak nemlig først sin finger igennem hullet, og kort efter lynede han sine bukser ned, skriver Nordsjællands Politi i en døgnrapport.

Kvinden fik et chok og råbte manden an. Det resulterede i, at manden hurtigt lynede sine bukser op og forsvandt.

Politiet blev tilkaldt, men da patruljen ankom til stedet, var manden ikke længere at finde i området.

Kvinden beskriver manden som værende 50 til 55 år, omkring 175 til 180 centimeter høj, almindelig af bygning og iført blå og beskidte jeans.

Tilbage i december 2015 blev de så kaldte ’gloryholes’, hvor en mand stikker sin penis igennem et hul, omtalt i flere medier. Blandt andet hos DR Nordjylland, det talte med Vejdirektoratet.

»Vi dækker hullerne til, når vi opdager dem. Men hullerne kommer igen. Selvom vi spartler og maler, så har vi et fænomen i vores toiletbygninger, hvor der bliver lavet huller i væggene,« sagde afdelingschef ved Vejdirektoratet Niels Christian Kvistgaard til DR Nordjylland.

En optælling viste efterfølgende, at der fandtes 35 rastepladser med gloryholes i Danmark.