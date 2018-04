Mette Hvarre Gassner er en sjælden race.

Hun er en af de få kvindelige kokke, der er kommet helt til tops i den danske kulinariske superliga - Michelin-restauranterne - hvor en rundringning, som BT har foretaget blandt samtlige danske restauranter med Michelin-stjerner, viser, at kun 1 ud af 4 kokke er kvinder.

Samtidig er 40-årige Mette Hvarre Gassner den eneste kvinde, der nogensinde - i konkurrencens 27 leveår - har vundet prisen ‘Årets Kok’ i Danmark. Derudover er hun mor til to små børn på henholdsvis 2 og 5 år, imens hun sammen med sin mand driver Restaurant Ti Trin Ned, der i februar i år blev tildelt en eftertragtet Michelin-stjerne. Hun har altså, som en blandt meget få, formået at kombinere en karriere som Michelin-kok med rollen som familiemenneske.

»Men jeg må sige, at det kun har været muligt at blive i den her del af branchen, fordi jeg er selvstændig og har haft mulighed for at være fleksibel og arbejde på nogle andre og mere tilpassede tidspunkter. Havde jeg ikke været selvstændig, var jeg endt som de andre kvinder, der går fra, når de får børn,« siger Mette Hvarre Gassner og understreger, hvorfor det med en arbejdsdag, der flere gange om ugen starter kl. 9 om morgenen og slutter sent ud på natten, kan være svært at leve et ‘almindeligt’ familieliv

En forespørgsel, som BT har foretaget blandt samtlige 25 danske restauranter med en eller flere Michelin-stjerner, viser, at Mette Hvarre Gassner har en pointe, når hun siger, at kvinderne falder fra.

Af svarene fra de 25 adspurgte restauranter, hvoraf 18 har svaret, fremgår det, at kun 48 ud af de i alt 190 ansatte Michelin-kokke er kvinder. Mandlige kokke er altså over for kvindelige ditto stort set repræsenteret i forholdet 4:1. Tal fra Horesta, som er kokkebranchens brancheorganisation, viser samtidig, at kvindelige kokke generelt er repræsenteret ved hver tredje, hvorfor skævvridningen i de feterede og stjernedekorerede køkkener altså er mere markant.

Samtidig viser BTs undersøgelse, at kun én ud af de 18 adspurgte restauranter har en kvinde som køkkenchef. Den asiatiske restaurant Kiin Kiin på Nørrebro i København.

Den svære kombination med at være Michelin-kok og familiemenneske er Mette Hvarre Gassner ikke ene om at påpege.

Rasmus Kofoed, der er køkkenchef og medejer af Geranium - den eneste danske restaurant med tre Michelin-stjerner - fortæller over for BT, hvordan den gamle opfattelse af, at mor går hjemme, imens far arbejder, er med til at skubbe mange kvinder ud af køkkenerne:

»Det er nok en gammeldags opfattelse af, at det er kvinder, der går derhjemme og passer børn. Og det er en udfordring, for jeg kan se, at for mange af de kvinder, jeg har haft ansat, så ændrer tingene sig, når de har fået børn. De prioriterer i højere grad at finde et job, der passer lidt bedre ind i deres nye rutiner og liv,« siger Rasmus Kofoed.

Ingen af de kokke, restaurant- eller køkkenchefer, som BT har talt med i forbindelse med undersøgelsen, siger, at skævvridningen af kvinder skyldes manglende evner. Tværtimod påpeger flere af dem, at kvindelige kokke til tider er bedre end mandlige.

»Jeg har udlært en del kvindelige kokke, og generelt for dem alle er, at de er enormt omhyggelige og grundige, hvor nogle af de mandlige kokke godt kan være lidt sjuskede en gang imellem,« siger Rasmus Kofoed.

Hos Horesta, som uddanner kokkene, er man obs på, at der skal gøres noget ekstra for at tiltrække pigerne, så kønsfordelingen på sigt kan blive mere jævn.

»Vi har fokus på, at vi skal gøre noget ekstra for at få flere kvinder i faget. Når jeg er ude på uddannelserne, prøver jeg at fortælle de unge piger, at de skal være ambassadører for faget og vise, at man som kvinde også sagtens kan begå sig. Og der er jo egentlig ikke noget i kokkefaget, der gør, at kvinder ikke har deres berettigelse. Det er jo de fleste kvinder, der alligevel laver mad hjemme i husstanden,« siger Marianne Kragh, uddannelseschef i Horesta.

Kønsfordelingen på gastronomiuddannelserne i Danmark Antal udførte gastronomuddannelser: 2016: Mænd: 613 - Kvinder: 307 - I alt: 920 (andel kvinder: 33%) 2014: Mænd: 602 - Kvinder: 259 - I alt: 861 (andel kvinder: 30%) 2012: Mænd: 480 - Kvinder: 231 - I alt: 711 (andel kvinder: 32%) 2010: Mænd: 458 - Kvinder: 239 - I alt: 697 (andel kvinder: 34%) 2008: Mænd: 395 - Kvinder: 249 - I alt: 644 (andel kvinder: 39%) Kilde: Horesta

Kvindelige kokke er for usikre

Ifølge kok Mette Hvarre Gassner, der i mange år har arbejdet i nogle af landets bedste køkkener og som den eneste kvinde nogensinde vundet prisen ‘Årets Kok’ i Danmark, er det kvindernes egen skyld, at de ikke i højere grad bryder igennem og får succes på den ypperste danske madscene.

»Jeg tror, det er usikkerheden i kvinder, der gør, at mange ikke tør begå sig i denne branche. Hvis man skal klare sig, skal man turde gå forrest og stå frem. Det synes jeg desværre mange piger og kvinder generelt har svært ved, og sådan var det også for mig i starten,« siger Mette Hvarre Gassner, som fortæller, hvordan der skulle tre nederlag i ‘Årets Kok’ til, før hun lærte sig selv at få styr på sin frygt.

»Det gjorde mig voldsomt sur, og jeg tvang mig selv til at overvinde min frygt og usikkerhed. Men jeg kom over det, og fjerde gang jeg stillede op, vandt jeg,« siger den uddannede kok, der i dag sammen med sin mand ejer Restaurant Ti Trin Ned, der ligger i Fredericia og som i februar fik en Michelinstjerne.

Mette Hvarre Gassner synes, det er synd, at kvinder - særligt i kokkefaget, men også generelt - er så hårde ved sig selv. I hendes øjne er det formålsløst, for kvaliteterne er der:

»Mange kvindelige kokke er rigtig dygtige, fordi de kan mange ting og kan overskue rigtig mange ting på en gang. Måske i højere grad end mænd. Men usikkerheden og især selvkritikken er tit den ødelæggende faktor for dem. Den er virkelig hæmmende for deres udvikling,« siger Mette Hvarre Gassner, som dog kan fornemme, at der er nye tider på vej blandt de unge kvindelige kokkeelever:

»Jeg tror lige så stille, at der vil komme flere piger ind i branchen. Og i toppen af branchen også. Jeg kan mærke, hvordan pigerne i dag har mere selvtillid end tidligere. Mange virker faktisk lidt flabede og frække. De tænker i højere grad i dag, at de kan, end at de ikke kan.«