Mens solen bager over Danmark, køler kronprinsesse Mary og familien sig ned i havet.

København. Det kan være svært at blive kølet ned i den sommervarme, der lige nu banker ned over det danske land, men et sted, hvor temperaturen er en smule køligere, er i havet.

Det bliver også udnyttet af kronprinsparret og deres fire børn. Det viser kongehuset på Instagram, hvor det har delt to billeder, som kronprinsesse Mary har taget.

Her kan man se silhuetterne af en flok børn i en solnedgang sammen med hunden Grace, der holder sig i vandkanten og iagttager børnenes leg.

- En smuk sommeraften i vandkanten, skriver kongehuset til de to billeder.

Hvor billederne er taget, oplyser kongehuset ikke, men det har tidligere delt billeder fra Gråsten Slot i Sønderjylland, hvor kronprinsparret og deres børn har tilbragt en del af deres sommerferie.

Prins Joachim og prinsesse Marie har sammen med deres to børn, prinsesse Athena og prins Henrik, tilbragt noget af ferien i Frankrig på Château de Cayx.

