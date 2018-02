I videoen foroven ses flere biler ankomme til Fredenborg Slot sent tirsdag aften.



I sin Audi forlod kronprins Frederik Fredensborg Slot natten til onsdag.

Bag kronprinsen fulgte prins Joachim og sønnen Felix i en Volvo.

Det skriver Ekstra Bladet, der observerede de to biler køre afsted kl. 00.35.



Sent tirsdag aften oplyste BTs journalist på stedet, at flere biler strømmede til Fredensborg Slot.



Tirsdag kunne Kongehuset meddele, at prins Henrik desværre ikke var i bedring og nu ville blive kørt hjem til Fredensborg Slot for at tilbringe 'sin sidste tid' i trygge rammer.

Senere på dagen, sen eftermiddag, blev Kronprinsparret og deres børn set ankomme til slottet i Fredensborg få timer efter Prinsens hjemkomst. Besøget varede i en times tid.

Kort efter at have forladt slottet ankom også prins Joachim, prinsesse Marie, deres børn samt prinsessens hund Apple. De forlod ligeledes Fredensborg Slot i Nordsjælland efter en time, kunne BTs journalist på stedet oplyse.

Dronning Margrethe besøger prins Henrik på Rigshospitalet hvor han fortsat var indlagt mandag den 12. februar 2018. Foto: Liselotte Sabroe Dronning Margrethe besøger prins Henrik på Rigshospitalet hvor han fortsat var indlagt mandag den 12. februar 2018. Foto: Liselotte Sabroe

Prins Henrik blev 28. januar indlagt på Rigshospitalet i København efter at være blevet ramt af sygdom under en ferie i Egypten.

Her blev han undersøgt for en tumor i venstre lunge, som heldigvis viste sig at være godartet, lød det fra Kongehuset.

Knap en uge senere blev det meldt ud, at Prinsen ville blive overflyttet til infektionsmedicinsk afdeling til behandling for lungeinfektion og efter endt behandling tage ophold på Fredensborg Slot, hvor også Dronningen ville tage residens.

Prins Joachim, Marie og børnene, Prins Nikolai, Prins Felix, Prins Henrik, Prinsesse Athena ankommer til Rigshospitalet, søndag den 11. februar 2018. Foto: Jonas Olufson Prins Joachim, Marie og børnene, Prins Nikolai, Prins Felix, Prins Henrik, Prinsesse Athena ankommer til Rigshospitalet, søndag den 11. februar 2018. Foto: Jonas Olufson

Men 9. februar lød meldingen, at prins Henriks tilstand var blevet alvorligt forværret.

Det fik kronprins Frederik til at forlade Sydkorea dagen inden åbningsceremonien for de vinterolympiske lege for at tage hjem og besøge sin syge far.

Og tirsdag kunne Kongehuset meddele, at 'Prinsens tilstand forbliver alvorlig.'

Pins Joachim og prinsesse Marie ankommer til Fredensborg Slot, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik tirsdag den 13. februar er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen Pins Joachim og prinsesse Marie ankommer til Fredensborg Slot, hvor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik tirsdag den 13. februar er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot efter at have besøgt prins Henrik, som er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot tirsdag den 13. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot efter at have besøgt prins Henrik, som er blevet overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot tirsdag den 13. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot. På Maries skød sidder hunden Apple. Foto: Mads Claus Rasmussen Prins Joachim og prinsesse Marie forlader Fredensborg slot. På Maries skød sidder hunden Apple. Foto: Mads Claus Rasmussen