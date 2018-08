København forsøger med en særlig beskæftigelsesindsats at komme problemet til livs.

København. Op mod 150 bandemedlemmer og personer med relation til bandemiljøet i København får på trods af kriminalitet udbetalt kontanthjælp eller andre sociale ydelser.

Det viser en opgørelse fra Københavns Kommune, skriver Berlingske.

I hovedstaden har man siden nytår stillet særlige krav, som banderelaterede skal leve op til for at modtage sociale ydelser.

Det er bare ikke nok, mener Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Cecilia Lonning-Skovgaard (V), der vil tilføre yderligere 3,4 millioner kroner til den særlige beskæftigelsesindsats.

Københavns Kommune har bedt Københavns Politi vurdere effekten af den nye indsats.

- Det er Københavns Politis vurdering, at øget aktivering af personer med banderelationer vil medvirke til at begrænse den tid, hvor personerne kan færdes i og omgås negative og kriminalitetsprægede fællesskaber, ligesom det bidrager til at begrænse deres muligheder for at planlægge og udføre kriminelle handlinger.

Det skriver chefpolitiinspektør Jørgen Skov ifølge Berlingske i et skriftligt svar til kommunen.

Politichefen tilføjer, at indsatsen desuden vil kunne hjælpe politiet til at "tydeliggøre eventuelle indtægtskilder fra kriminelle aktiviteter".

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) mener, at der er plads til forbedringer på området.

- Det er tragisk, at folk, som har relation til kriminalitet og højst sandsynligt har været dømt, ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Det kan vi ikke på nogen måde acceptere, og jeg tror, at der er plads til en del forbedringer rundt omkring i Danmark, siger han til Berlingske.

I andre kommuner landet over forsøger man også at få opgjort, hvor mange personer med banderelationer der får sociale ydelser.

I Aarhus Kommune lyder et "forsigtigt skøn", at det drejer sig om mellem 40 og 70 personer.

