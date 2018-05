Inger Støjberg (V) har i øjeblikket skabt en større debat, da hun mener, muslimer bør holde fri under ramadanen. Det skriver udlændinge- og integrationsministeren mandag i et debatindlæg i BT.

Det reagerer hendes partifælle Jacob Jensen kraftigt på i form af et Facebook-opslag.

'Jeg kan forstå, at min gode MF kollega Inger Støjberg er bekymret for, at der skal ske ulykker på arbejdspladser, som følge af fastende muslimer i ramadanen. Kan den bekymring mon underbygges med noget faktuel statistik, eller...? Tror vist det er noget med at påpege et teoretisk problem, som tilsyneladende er ikke-eksisterende, i hvert fald hvis man skal tro Arriva, hvor ca halvdelen af buschaufførerne er muslimer. Her finder man praktiske løsninger blandt medarbejderne uden politisk indblanding. Måske vi politikere skulle koncentrere os om at løse de virkelige problemer først...'

Folketingsmedlem Jacob Jensen går imod sin partifælle Inger Støjberg i et nyt Facebookopslag. Foto: Bjarne Luthcke Folketingsmedlem Jacob Jensen går imod sin partifælle Inger Støjberg i et nyt Facebookopslag. Foto: Bjarne Luthcke

Inger Støjberg skrev blandt andet følgende i sit debatindlæg.

'Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser og drikker i alle døgnets lyse timer.'

Karen Ellemann (V) forstår godt, Jacob Jensen har valgt at skrive et Facebook-opslag, som tager afstand fra Inger Støjbergs debatindlæg.

»Jeg er ikke overrasket over hans (Jacob Jensen, red.) reaktion, og min egen reaktion er heller ikke 'super fedt, lad os skrive det i avisen'. Men jeg har ikke noget problem med, at hun (Inger Støjberg, red.) gør det. Jeg ville ikke selv spidse pennen så hårdt, men det er Ingers facon, og det vil jeg ikke modsætte mig,« siger Karen Ellemann til BT og fortsætter.

»Jeg vælger at læse Inger Støjbergs indlæg på en sådan måde, at hun med sin sædvanlige, skarpe retorik forsøger at sætte fingeren på noget, som vi uden tvivl er mange, der tænker. Og hun siger jo heller ikke, at hun vil lave et indgreb mod det,« siger Karen Ellemann, der ikke ser noget problem i, at to partifæller går direkte mod hinanden på den måde.

»Jeg betragter det ikke som et stort problem. Det er velkendt, at vi taler om forskellige emner med forskellig betoning, og Inger Støjbergs måde at betone tingene på er og bliver skarpvinklet. Jeg har ikke noget problem med, Jacob synes, han godt lige vil sige, at det ikke er hans måde at gøre det på,« siger hun.

I trafikselskabet Arriva er hvert tredje medarbejder af anden entisk herkomst end dansk, og derfor faster en del buschauffører under ramadanen.

Arriva har dog tidligere udtalt til BT, at det ikke er et problem.

»Vi forholder os ikke politisk, men meget lavpraktisk og pragmatisk til det. Vi har aldrig oplevet nogen uheld eller ulykker, som kunne relateres til en fastende chauffør. Vi har aldrig haft en fastende chauffør, der er blevet dårlig. Så det er de facto ikke et problem for os,« siger Pia Hammershøy Splittorff.

Inger Støjberg skriver blandt andet også, at det vil gå ud over det danske samfund, hvis de ikke holder fri under ramadanen.

'Jeg mener, at religion er en privatsag, og at det er nødvendigt, at vi får en debat om, hvordan vi sikrer, at det netop ikke bliver et samfundsanliggende. Jeg vil ikke fratage danske muslimer muligheden for at dyrke deres religion og religiøse højtider, men jeg vil opfordre dem til, at man som muslim holder ferie i ramadanmåneden, så det ikke får en negativ indvirkning på resten af det danske samfund.'

Det er blandt andet disse udtalelser, der mandag har skabt en større debat.

BT har forgæves forsøgt at få fat i Jacob Jensen til en uddybende kommentar.