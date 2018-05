Det er uvist, hvilken effekt et ministeriums forslag mod livmoderhalskræft vil få, mener Kræftens Bekæmpelse.

København. Sundhedsministeriet er på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsen kommet med flere forslag til at forbedre indsatsen mod livmoderhalskræft.

Forslagene bliver overordnet set positivt mødt af Kræftens Bekæmpelse.

Trods den positive melding, mener Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse, at det er uvist, om det vil have en effekt på det største problem i forhold til den aggressive kræftform.

- Den allerstørste bekymring i Kræftens Bekæmpelse er, at hver fjerde kvinde i Danmark ikke deltager i screening i livmoderhalskræft, og halvdelen af de kræfttilfælde, der opstår, er i den gruppe, der ikke bliver screenet.

- I forhold til det ser det ikke ud til, at der er et konkret forslag, som alene kan forbedre problemet, siger Janne Bigaard.

Overlægen pointerer også, at forslagene ikke tidligere er blevet prøvet af i Danmark, så virkningen er usikker.

Et af forslagene går blandt andet på at udbrede HPV-test til kvinder mellem 30 og 59 år.

For at man får celleforandringer, der kan give livmoderhalskræft, er forudsætningen, at man på et tidspunkt har været smittet med HPV-virus, og den virus kan en HPV-test opdage.

Det er dog langt fra sikkert, at en HPV-virus vil resultere i kræft.

Fire ud af ti kvinder under 30 år har således en HPV-infektion.

HPV-test af unge kvinder vil derfor resultere i mange resultater, der kunne antyde en kræftsygdom, og derfor bliver der ikke udført test på kvinder under 30.

- Når man breder brugen af HPV-testen ud til kvinder mellem 30 og 59, er det sandsynligt, at flere vil få at vide, at de måske har kræft, og det er vi bekymret for.

- Hvis der er for mange, der får at vide, at man måske er syg, giver det en voldsom bekymring, og det skal vi jo ikke risikere, hvis det ikke er tilfældet, siger Janne Bigaard.

Overlægen pointerer dog også, at det er muligt, at udbredelsen af HPV-testen vil opdage flere kræfttilfælde end den nuværende test for kræftsygdommen.

Regionerne nedsætter en national styregruppe, som skal sørge for, at anbefalingerne bliver taget i brug i hele landet.

Styregruppen vil i den kommende tid blandt andet arbejde på en detaljeret plan for, hvordan HPV-testen tages i brug. Indtil da fortsætter programmet som i dag.

