En uvildig undersøgelse skal afdække, om Københavns Kommune har handlet ulovligt i sagen om Søren Sørensen fra nordvestkvarteret, der siden 2012 har ligget i krig med kommunen.

Det mener De Konservatives medlem af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Jakob Næsager, der til have kommunens chefjurist Vibeke Iversen til at undersøge, om forvaltningen har overholdt loven.

Reaktionen kommer, efter B.T. onsdag beskrev sagen. Husejeren Søren Sørensen fra nordvestkvarteret har i fem år klaget over, at naboen hævede terrænet i sin have og opførte en ulovlig betonmur med et plankeværk ovenpå.

Undervejs i forløbet blandede chef i kommunens byggesagsafdeling Mirza Hadzibegovic sig, hvorefter kommunen sendte en sagsbehandler hjem til Sørensens grund for med en tættekam at undersøge den for ulovligheder. Det førte bl.a. til, at Søren Sørensen måtte fjerne et legehus, fordi det ifølge sagsbehandleren var i strid med en servitut fra år 1920.

Eksperter kaldte onsdag forløbet for magtfordrejning og chikane mod Søren Sørensen.

Jakob Næsager har løbende spurgt forvaltningen ind til sagen, fordi Søren Sørensen kontaktede det politiske udvalg i håb om at blive hørt. Næsager synes, at forvaltningens svar kører i ring.

»B.T.s artikel bekræfter mig i min mistanke om, at sagen ikke er fuldt afdækket. Jeg vil anmode Økonomiudvalget om at få forelagt sagen for kommunens chefjurist Vibeke Iversen, så vi kan få en uvildig vurdering af, om Teknik- og Miljøforvaltningen har handlet lovligt,« siger Jakob Næsager (K).

I november 2017 fik Søren Sørensen Statsforvaltningens ord for, at han skulle have været blevet hørt i sagen. Alligevel har Teknik- og Miljøforvaltningen ikke ladet sagen gå om.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er tavs i sagen, hvor en borger ifølge eksperter er blevet chikaneret af Københavns Kommune.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen skriver i et skriftligt svar, at Søren Sørensen kan få genoptaget sin sag, hvis han kan pege på konkrete fejl i sagsbehandlingen.

»Både jeg og min forvaltning er selvsagt meget optaget af, at der bliver truffet korrekte afgørelser i vores byggesager,« skriver Ninna Hedeager Olsen.