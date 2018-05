Genoplev det overdådige bryllup i LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

Meghan Markle og Prins Harry har sagt ja til hinanden under en smuk vielse i St. George's Chapel.

Og til ethvert smukt bryllup hører en smuk bryllupskage, som du kan se længere nede i artiklen.

Kensington Palace har på Twitter delt et billede af det royale pars kage efter, der bliver serveret til receptionen på Windsor Castle.

Og det er ikke bare én bryllupskage. Men bryllypskager. Hele tre af slagsen, der i samme stil, i tre forskellige størrelser og højder står side om side på hver deres gyldne piedestal i en fin treenighed.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

Kagerne er designet af bageren Claire Ptak og indeholder hyldeblomstsirup lavet ved Dronningens residens i Sandringham fra gårdens egne hyld samt en let sandkage.

Foto: EMMANUEL DUNAND Foto: EMMANUEL DUNAND

Claire Ptak, der ejer East London’s Violet Bakery, fortalte tidligere i denne uge om den lidt anderledes kage til den britiske avis The Telegraph.

»Den måde, vi sætter den frem på, gør kagen til en installation i sig selv. Det er et ikke-traditionelt udseende. Det er et lille skifte fra traditionen,« fortalte Ptak The Telegraph.

Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS TPX IMAGES Foto: Ben Birchall/Pool via REUTERS TPX IMAGES

Den ikke-stablede kage uden flere lag er en afvigelse fra, hvad de har haft til andre royale britiske bryllupper, der traditionelt plejer at servere stablede frugtkager i flere lag.

Claire Ptak og hendes seks bagere har arbejdet fuldtid i Buckingham Palaces køkkener i fem dage op til brylluppet for at forberede den royale bryllupskage. Men før de gik i gang smagte Meghan og Harry flere forskellige kageprøver, før de til sidst udvalgte citron- hyldeblomstkombinationen, fortæller Ptak til avisen.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex emerge from the West Door of St George's Chapel, Windsor Castle, in Windsor, on May 19, 2018 after their wedding ceremony. / AFP PHOTO / POOL / Ben Birchall Foto: BEN BIRCHALL Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex emerge from the West Door of St George's Chapel, Windsor Castle, in Windsor, on May 19, 2018 after their wedding ceremony. / AFP PHOTO / POOL / Ben Birchall Foto: BEN BIRCHALL

Foto: POOL Foto: POOL

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex get into the Ascot Landau Carriage after their wedding ceremony at St George's Chapel, Windsor Castle, in Windsor, Britain, May 19, 2018. Ben STANSALL/Pool via REUTERS Foto: POOL Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex get into the Ascot Landau Carriage after their wedding ceremony at St George's Chapel, Windsor Castle, in Windsor, Britain, May 19, 2018. Ben STANSALL/Pool via REUTERS Foto: POOL

