Flere måneders spænding er blevet udløst. Efter flere dages forhandlinger er en overenskomstaftale for de 180.000 statsansatte faldet på plads lørdag aften. Dermed er der forlig for alle offentligt ansatte, og en konflikt er afblæst.

»Det er først og fremmest en god aftale, som begge parter kan se sig selv i«, siger innovationsminister Sophie Løhde (V) kort efter klokken 21, hvor parterne er gået ud af Forligsinstitutionen.

De statsansatte tæller blandt andet gymnasielærere, præster, politibetjente og medarbejdere i ministerier og styrelser. Aftalen indeholder en lønramme over tre år på 8,1 procent, en sikring af spisepausen samt en fjernelse af privatlønsværnet.

»Der er ikke noget, der gratis, men jeg synes, at det er et samlet fornuftigt forlig«, lyder det fra ministeren, der mener, at lønrammen på 8,10 er et 'økonomisk forsvarligt forlig' samt en 'mærkbar lønstigninger for de offentligt ansatte'.

Detaljerne i forliget er endnu ikke offentliggjort, men ifølge Sophie Løhde, er forliget for de statsansatte ikke en præcis kopi af forligene for de kommunalt og regionalt ansatte.

Det ved vi om aftalen på det statslige område De statsansatte har fået mere i løn og en sikring af den betalte spisepause i deres overenskomst. Der er landet en aftale om overenskomst på det statslige område. Dermed er forhandlingerne i Forligsinstitutionen på det offentlige område alle afsluttet med forlig. Det gælder overenskomstområderne på statens, kommunernes og regionernes område. Der er for alle overenskomsterne tale om tre-årige overenskomster. Læs her, hvad der er kommet ud om den statslige aftale: * Offentligt ansatte får lønstigninger, som sikrer reallønsstigninger, og den offentlige lønudvikling følger den private. Det er samtidig lykkedes at fjerne privatlønsværnet. * Lønrammen er på 8,1 procent over de næste tre år. * Aftalen indeholder en eksplicitering af den betalte spisepause. Det betyder, at de statsansattes ret til betalt spisepause kommer ind som en del af overenskomsten. Det vides endnu ikke, hvad lønmodtagerne har betalt for det. * En kommission på det kommunale område skal skabe et grundlag for forhandlingerne om en ny aftale om arbejdstid, også for underviserne i staten. * Aftalen indeholder ikke et nyt lønsystem. Det var ellers statens topforhandler Sophie Løhdes ønske, at man fik et nyt lønsystem, så folk kan blive mere individuelt belønnede. Kilder: Sophie Løhde, Flemming Vinther, CFU /ritzau/

Flemming Vinther, der er chefforhandler for lønmodtagerne på statens område, virker også tilfreds:

»Jeg synes, vi skal være glade for den aftale, der ligger nu. Det er en, jeg kan være tilfreds med, og det er en, jeg kan gå ud og anbefale mine medlemmer at stemme ja til,« siger han.

På spørgsmålet om, hvorfor forhandlingerne har taget så lang tid, svarer Flemming Vinther:

»Vi har landet en god aftale, som vi begge to kan se os selv i. Jeg synes, at vi har brugt tiden flittigt.«

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo CHristensen, var også med ved forhandlingerne - og han er også tilfreds:

»Der er jo ikke nogen, der har ønsket en konflikt. En konflikt er ikke en god løsning for nogen af parterne«, siger han og tilføjer:

»Vi har bevist, at den danske model virker. Det ER en god aftale, og jeg håber ved gud, at vores medlemmer stemmer ja, så vi ikke skal herned igen.«

Flemming Vinther udsendte tidligere på aftenen dette tweet:

Statens forhandlere

First in - last out

Leave no one behind#enløsningforalle pic.twitter.com/bJsZOweq0M — Flemming Vinther (@FdVinther) 28. april 2018

Mens Rita Bundgaard har lagt dette tweet op, der ser ud til at vise en aftale, som Flemming Vinther og innovationsminister Sophie Løhde (V) er er ved at skrive under:

Så blev det 34 timer i #forligsen. Og #forlig i #OK18 -Gode ting tager tid. Vi har sagt #nokernok til forringelser og kæmpet for fair løn. Ved at stå #skuldervedskulder på tværs har vi sammen arbejdet os til 8,1% og en rigtig god aftale for medlemmerne i @hkstat - Tak for støtten pic.twitter.com/gscNCnrbE4 — Rita Bundgaard (@ritabundgaard) 28. april 2018

Fredag formiddag kunne Lærerforeningens formand Anders Bondo Christensen, der også er chefforhandler for lønmodtagerne, præsentere en aftale på det kommunale område. Og tidligere lørdag blev parterne på det regionale område også enige.

På det kommunale og regionale område erder i løbet af fredagen og lørdagen blandt andet forhandlet en lønramme på 8,1 procent. Dog har lærerne ikke fået den arbejdstidsaftale, som de har ønsket. Og det er en del lærere utilfredse med.

Anders Bondo Christensen har efterfølgende indrømmet, at det var en nødplan, han fik igennem ved forliget - og han har oplyst, at han stadig vil kæmpe for en arbejdstidsaftale:

Jeg har ikke kæmpet i 5 måneder for nu at stikke halen mellem benene og svigte lærerne. Jeg gør det som jeg med al min erfaring, kampgejst og engagement mener tjener lærerne bedst #JegGiverAldrigOp #skolechat #OK18 https://t.co/cy90bVAhzt — Anders Bondo C (@ANDERSBONDO) 28. april 2018

Opdateres