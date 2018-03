Søndag eftermiddag måtte flok koncergæster evakueres, da der udbrød brand på spillestedet og medborgerhuset Sønderborghus i Sønderborg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det skete, da der gik ild i et stort scenetæppe.

Kort efter lød alarmen, og en hær af brandfolk, brandbiler og andre udrykningskøretøjer ankom til stedet klokken 17.37. Her var evakueringen af omkring 100 menneskerne allerede begyndt. En evakuering der fik alle ud i sikkerhed.

»Pludselig går der så ild i scenetæppet, der vel er 40 år gammelt. Jeg ved ikke, hvad der sker - om det er en lampe eller noget. Men jeg griber en brandslukker og går i gang,« fortæller Carsten Nicolaisen, der er formand for Sønderborg Jazzklub til JydskeVestkysten straks efter koncerten er slut, og ilden slukket.

Røgdykkere blev sendt ind i branden for at sikre, at ingen mennesker var fanget. Her kunne det konstateres, at det var en lille brand, men at der var en meget stor røgudvikling.

Branden blev slukket, og bagefter blev der luftet ud.

Under branden blev et helt nyt værktøj taget i brug for Sønderborg Brand og Redning. De fløj nemlig en stor drone op i højde med salen for at filme ind ad vinduerne og måle temperaturen.