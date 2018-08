Der er stor forskel i kommuner på, hvor mange børn der får lov at bruge et ekstra år i børnehaven.

København. Mandag er første skoledag efter sommerferien i landets folkeskoler. For de børn, der har måtte vente et ekstra år i børnehaven på skolestarten, er det måske lidt ekstra spændende.

Der er dog stor forskel på, hvor stor andelen af disse børn er fra kommune til kommune. Det skriver Jyllands-Posten.

I Ærø Kommune var det 17,5 procent af børnehaveklasseårgangen, der i 2017 udsatte skolestarten med et år.

I Kalundborg Kommune lå tallet på 1,77 procent. Det var landets laveste andel. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet ifølge Jyllands-Posten.

De store geografiske forskelle er bekymrende og et problem for forældrenes retssikkerhed, mener organisationen Skole og Forældre.

- Det er en tilfældighed, om du er så heldig at bo et sted, hvor dit barn har mulighed for at få udsat sin skolestart.

- Det er ikke barnets skyld, at det er født på et tidspunkt, der ikke passer ind i skolesystemet, siger Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, til Jyllands-Posten.

Det er ifølge avisen primært forældre til børn, der er født sidst på året, der søger om udsat skolestart.

Stig Broström, professor i pædagogik på DPU, forklarer ifølge Jyllands-Posten forskellen med forskellige holdninger til udsat skolegang i kommunerne.

En lovændring i 2009 gjorde børnehaveklassen til en obligatorisk del af folkeskolen. Samtidig blev beslutningen om barnets skolestart flyttet fra forældrene til skolederne.

På landsplan fik 21 procent af eleverne i 2004 udsat skolestarten. I 2017 var tallet 6,47 procent.

/ritzau/