Sommerhusejere i Lønstrup ved Vendsyssel har fået besked om at holde sig væk fra deres huse.

Det skriver TV 2 Nord.

Jorden omkring sommerhusene på vejene Bredningen, Hagen og Tangen i Lønstrup, er så porøs, at man frygter for, at skrænten styrter sammen. Derfor har ejerne af de tre mest udsatte sommerhuse fået et såkaldt rømningspåbud - et forbud om at opholde sig i dem.

»Det skyldes, at der er opstået revner og brudlinjer, og at der kan være fare for, at husene kan styrte i havet, hvis der kommer et skred,« siger Torben Mangaard Frandsen, der er chef for byggeri og ejendomme i Hjørring Kommune til mediet.

Som følge af rømningspåbuddet er kommunen nu gået i dialog med grundejerne for at diskutere, hvad der skal ske med husene, der alle ligger mellem fire og seks meter fra klinten.

Hvis det ikke er muligt at sikre husene, vil rømningspåbuddet blive efterfulgt af et nedrivningsforbud - og regningen for en eventuel nedrivning skal sommerhusejerne selv betale.

Torben Mangaard Frandsen understreger dog over for TV 2 Nord, at det endnu er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt husene skal pilles ned eller ej.

Ifølge Kystdirektoratet, har havet de sidste 50 år ædt sig hele hundrede meter ind i landet i Lønstrup, og hvis ikke en effektiv kystsikring sætter en stopper for havet, vil det på grund af klimaforandringerne tage endnu mere af klinten de næste 50 år.

Baseret på statistikker vurderer man, at der bliver lidt mere end to meter om året.

Ulovlig kystsikring

Kysten i Lønstrup er et såkaldt Natura 2000-område udpeget af EU som særligt bevaringsværdigt, og må derfor ikke ændres af mennesker. Derfor har sommerhusejerne af flere omgange fået et nej, når de har søgt om lov til at kystsikre i et forsøg på at redde deres huse.

I december tog ukendte gerningsmænd dog ifølge TV 2 sagen i egen hånd, da de jævnede klitterne med jorden og skubbede de enorme mængder jord ud over stranden i Lønstrup.

Der er indgivet politianmeldelser i sagen, og den nye formand for teknisk udvalg i Hjørring Kommune vil arbejde for, at miljøministeren tager den presserende sag med til EU, så fredningen kan ophæves, eller der kan etableres en mere permanent kystsikring.