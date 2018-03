Helsingør Kommune har et stort problem med rotter.

Det viser spritnye tal fra kommunen, skriver Helsingør Dagblad.

Tallene viser, at der i de første måneder af 2018 er sket en eksplosiv stigning i antallet af rotteanmeldelser fra kommunens egne borgere.

Helt præcist har Helsingør Kommune modtaget 362 anmeldelser om rotter fra den første januar 2018 og frem til den 8. marts 2018.

I samme periode sidste år modtog kommunen kun 243 anmeldelser. Dermed er antallet af rottetilfælde steget med næsten 50 procent.

Og de ekstra mange rotter bliver der skævet nervøst til fra kommunens side.

»Lige nu vælter det ind med anmeldelser, og hvis det forsætter i det her tempo, så ender vi med rigtig mange anmeldelser, men det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt, om det bliver tilfældet,« siger biolog Carsten Strøm, der har overblikket over borgernes anmeldelser i kommunen, ifølge TV 2 Lorry.

Kim Hansen, der bekæmper skadedyr i Helsingør Kommune, fortæller endvidere, at det aldrig har stået så slemt til med rotter før.

Han forklarer, at det er den milde vinter, der har gjort, at kommunen i år oplever ekstra mange tilfælde af skadedyrene.

Den seneste tids kulde betyder, at rotterne søger ind i boliger, biler og skure for at få varme og for at få noget at spise.