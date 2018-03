To personer fra Odense har fået tilsendt en liste med 38 personers fulde navn, cpr-nummer, kundenummer og hvad de skylder kommunen for levering af ældremad.

Det skriver Fyens.dk.

»Det er er simpelthen så langt ude. Hvis det kan ske der, hvor kan det så ske?,« siger en kvinde, der mistede sin mor sidste år, til avisen. Fyens.dk har valgt at anonymisere kvindens identitet.

Kvinden modtog en regning fra kommunen for moderens gæld for ældremad - først i e-boksen og derefter i postkassen.

Og det var her, at listen med de personfølsomme oplysninger fulgte med.

Hun er ganske harm over, at kommunen har delt ressourcesvage menneskers oplysninger med andre. Hun står frem, fordi det bekymrer hende, hvorvidt kommunen også har udleveret oplysninger, som de ikke burde, i andre tilfælde.

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, der har sendt hende listen, fortæller, at der tale om en 'menneskelig fejl'. Samme fejl er sket to gange på samme dag, hvorfor listen er havnet hos en anden person udover kvinden, der har udtalt sig til Fyens.dk. Forvaltningen forsikrer, at de har ændret den fejlagtige arbejdsgang, der var skyld i fejlen.