Aarhus Kommune havde en genial plan tilbage i 2015. Et supermoderne parkeringshus med plads til 2000 cykler på skråningen op mod Hallssti ved Aarhus Hovedbanegård skulle én gang for alle gøre op med et problem, der havde generet århusianerne i årevis: cykelrodet omkring banegården.

Men tre år senere er der stadig ikke sket noget som helst - og det er langt fra sikkert, at p-huset nogensinde bliver bygget. Det skriver Stiften.dk.

For kommunen var så sikker på, at det ville være det rene barnemad at få en aftale på plads med koncernen Steen & Strøm, som ejer jorden, at de gik videre med planlægningen af parkeringshuset, før parterne havde skrevet under.

Men det viste sig at være en bommert af rang.



For parkeringshuset skal efter planen bygges lige over vareindleveringen til shoppingcenteret Bruuns Galleri, som Steen & Strøm ejer. Og koncernen er ikke begejstret for udsigten til byggerod lige ved vareudleveringen. Derfor har det hidtil været umuligt at få en aftale i stand.

»Det har låst os fuldstændig i forhold til det her projekt,« siger Aarhus Kommunes cykelekspert Pablo Celis til Stiften.dk.

Han erkender, at der næppe kommer til at ske noget med det storstilede projekt de næste tre års tid.

Steen & Strøms shopping center manager Claus Brændgaard fortæller til Stiften.dk, at de er positive overfor projektet, men 'vi kan selvfølgelig ikke have et hus, som ikke kan få tilført varer,' som han siger om knasten, der hidtil har umuliggjort realiseringen af det planlagte parkeringshus.

Derfor ligger hele projektet på is. Det samme gør de ca. 12 millioner kroner, staten har bevilliget til det.