Det var både dyrt og i strid med loven, da Aarhus Kommune byggede Dokk1 en halv gang større, end det kommunen selv havde brug for.

Det afslører et svar om sagen til byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V), skriver Århus Stiftstidende.

Avisen har tidligere afsløret, at de ekstra kvadratmeter i huset, der rummer hovedbibliotek og borgerservicecenter, ikke er blevet gjort lovlige ved at anvende dem selv eller ved at sælge dem - selv om Økonomi- og Indenrigsministeriet for to et halvt år siden fastslog, at det skulle ske for at gøre byggeriet lovligt. Det er helt uacceptabelt, mener Gert Bjerregaard.

»Jeg er dybt forundret over, at vi står her to et halvt år efter, at ministeriet fastslog, at Dokk1 er ulovligt opført, og krævede, at forholdene lovliggøres, og der ikke er sket noget som helst. Vi kan ikke som kommune blive med at ignorere en klokkeklar afgørelse. Det er helt utilstedeligt,« siger han til Århus Stiftstidende.

I sin tid stemte Venstre selv for byggeriet af Dokk1, men ifølge partiet er byrådet blevet ført bag lyset, fordi det senere er kommet frem, at et kommunalt byggeri med overkapacitet er ulovligt. Det er konkurrenceforvridende, at kommunen med de tomme kvadratmeter går ind på markedet for erhvervsudlejning, mener Venstre.

Mens også De Konservative er kritiske, opfordrer Socialdemokratiet til at klappe hesten. Det kom ifølge formanden for kulturudvalget, Steen Bording Andersen (S), som en stor overraskelse, at ministeriet var så kritisk over for de ekstra kvadratmeter i byggeriet, der har kostet 2,1 milliarder kroner at opføre.