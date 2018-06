Sommeren er over os, og det betyder også, at danskerne sværmer mod de danske strande.

Men i Greve Kommune bør man holde sig fra vandet på fire destinationer.

Omkring klokken 11.00 mandag fik Mosede Renseanlæg nemlig et udslip af urenset spildevand. Det beskidte vand er kommet ud i havet, og man kan blive syg af at svømme i det. Det oplyser Greve Kommune via Facebook.

Greve Kommune har derfor sammen med embedslægen valgt at fraråde badning de næste par dage ved:

Greve Badehotel

Granhaugen

Mosede Fort

Karlstrup Strandpark



Henter kort...

Ifølge Miljøstyrelsen kan urenset spildevand indeholde op til 100 millioner colibakterier pr. 100 ml. vand – altså langt over det tilrådelige for badevand. Størstedelen af bakterien vil dø indenfor kort tid, men nogle undersøgelser peger på, at en del af bakterierne kan overleve i flere dage.

Opdateres...