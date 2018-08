Den tidligere enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen Mirza Hadzibegovic bliver nu politianmeldt af Københavns Kommune for korruption, få måneder efter at han forlod sin stilling. En fortrolig rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun afdækker nemlig, at den daværende kommunalchef lavede en lyssky aftale med en ejendomsmægler. Mirza Hadzibegovic fik tilsagn om et billigt salær ved sit private hussalg, hvis han hjalp mægleren med en byggetilladelse.

»Det her er korruption, også selv om det er et ord, vi sjældent bruger i en dansk sammenhæng. Offentligt ansatte må ikke modtage særlige begunstigelser eller særlige ydelser i kraft af deres job. Her har vedkommende indgået aftale om at modtage et anseeligt beløb som kompensation for at hjælpe, og det må man selvfølgelig ikke,« siger professor Bent Greve fra Roskilde Universitet.

Rapporten undersøger alvorlige anklager fra en såkaldt whistleblower om magtmisbrug og korruption i Center for Bygninger under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

I en indstilling fra Økonomiudvalget fra tirsdag fremgår det, at Teknik- og Miljøforvaltningen efterfølgende 'har iværksat en proces for at politianmelde AA'. (Mirza Hadzibegovic, red.)

Fakta Derfor anmelder kommunen Mirza Hadzibegovic Ifølge en indstilling fra Økonomiforvaltningen til politikerne i Borgerrepræsentationen henvises der til paragraf 144, som også er blevet brugt i den såkaldte Atea-sag: 'Bech-Bruun har i redegørelsen oplyst, AA's (Mirza Hadzibegovic, red.) accept af tilsagnet om (et fremtidigt) ejendomsmæglersalær indeholdende en rabat og efterfølgende tilegnelse heraf kan udgøre en (alvorlig) overtrædelse af straffelovens § 144. Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst, at forvaltningen har iværksat en proces for at politianmelde AA (Mirza Hadzibegovic, red.)' Straffelovens paragraf 144, som kommunen henviser til, er antikorruptionsparagraffen, der lyder således: 'Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.'

Ifølge Bech-Bruun-rapporten blev den lyssky aftale indledt med en mail i maj 2015 fra ejendomsmægleren til Mirza Hadzibegovic, hvor mægleren skriver, at han 'er presset', fordi en servitut står i vejen for hans byggeprojekt. Derfor beder han Mirza Hadzibegovic om hjælp, og mægleren afslutter med følgende ord:

'Kunne du hjælpe mig her, så skal jeg sørge for, at du får verdens laveste salær på dit hussalg, når tiden kommer for din familie at flytte over i lejligheden.'

Herefter svarer Mirza Hadzibegovic:

'Jeg kigger på det. Har du et sags nr. Så vil det være en stor hjælp.'

Kort tid efter skriver Mirza Hadzibegovic til mægleren:

'Jeg vil bare høre, om I har fået en afklaring. Jeg havde snakket med den sagsbehandler, der har sagen, og der var kun mindre rettelser, inden projektet kunne godkendes. Men hun var i kontakt med ansøgeren.'

I en efterfølgende korrespondance skriver Mirza Hadzibegovic, at han 'vender tilbage', og mægleren svarer 'Jjeg skylder'.

I april 2017 har Mirza Hadzibegovic overvejelser om at sælge sit hus. Mægleren tilbyder i et nyt mailsvar at sælge huset med et salær 'på 55.000 kroner alt inklusive'.

Rådhuset, Københavns Kommune. Foto: Anne Bæk Vis mere Rådhuset, Københavns Kommune. Foto: Anne Bæk

Senere på året sender Mirza Hadzibegovic så en mail stemplet som 'fortrolig' med alt, hvad han ved om byggesagen, og ifølge rapporten indgår parterne en aftale i forbindelse med Mirza Hadzibegovics hussalg.

Bech-Bruun konkluderer på baggrund af sagen:

'Det er vores opfattelse, at Mirza Hadzibegovic burde have sagt fra over for det tilsagn om en fordel, der var indeholdt i ejendomsmæglerens første henvendelse fra maj 2017. Det bemærkes, at han faktisk fulgte op på den sag, som ejendomsmægleren havde bedt ham om. Det er også vores opfattelse, at han ikke burde have taget imod en fordelagtig særaftale, da han i 2017 bad ejendomsmægleren om at sælge sit private hus.'

Derudover viser Bech-Bruuns gennemgang, at Mirza Hadzibegovic har overtrådt reglerne for embedsmænds adgang til at modtage gaver, da han fra to andre private firmaer har modtaget 'betænkelige' gaver i form af henholdsvis et gavekort på 1.600 kroner og en gavekurv til en værdi af 1.800 kroner.

B.T. har tidligere skrevet om whistleblower-sagen, ligesom Mirza Hadzibegovic er hovedperson i sagen om Søren Sørensen, der nu i fem år har kæmpet for at få fjernet naboens ulovlige terrænregulering og støttemur. Samtidig har Søren Sørensen været udsat for det, som eksperter har kaldt chikane og magtmisbrug fra en medarbejder under Mirza Hadzibegovic. Ligeså har vi kunnet fortælle, at Mirza Hadzibegovic misbrugte sin chefstilling i kommunen i en skandalesag, som endte med at koste Hvidovre Kommune 9,5 millioner kroner.

Bech-Bruun har også undersøgt en række andre chefer i forvaltningen, som er under anklage i whistleblowerens henvendelse. Advokatfirmaet har ikke fundet grundlag for, at de pågældende chefer har handlet i strid med deres pligter.

B.T. har uden held forsøgt at få fat i Mirza Hadzibegovic. Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at den ingen kommentarer har til en fortrolig rapport.