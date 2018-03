Den kommende metrostation 'Enghave Plads' bliver stort set ligesom alle andre, men en lille farverig detalje vil alligevel få den til at skille sig ud.

Det er ingen nyhed, at der er et stort metrobyggeri undervejs i København. Knap 25 meter under jorden arbejder byggefolk på højtryk for at færdiggøre den nye Metrocityring, der åbner i 2019.

Enghave Plads er en af de flere nye metrostationer, hvor byggeriet er godt i gang. Men mellem hamren og banken gemmer station på noget lidt anderledes. For i grove træk kommer stationen til at ligne alle de andre, men stationens omgivelser får betydning for dens udsmykning.

Normalt er metrostationerne beklædt med en sandfarvet stenoverflade, men stationen på Enghave Plads kommer til at være dækket af en prangende rød teglsten.

Det skriver TV2 Lorry.

Man har valgt de røde teglsten, fordi husene, der omkranser stationen, er i netop denskarakteristiske røde farve. På den måde vil den kommende metrostation hænge sammen med bydelen, den befinder sig i.

»De fleste af dem (husene red.) er sådan nogle klassiske københavnske etageejendomme med netop røde teglsten. Så det er en måde at bringe overfladen ned under jorden,« fortæller Henrik Plougmann Olsen, der er administrerende direktør for Metro-selskabet.

Det er endnu ikke muligt at se den noget mere festlige udsmykning af metrostationen, da den først vil stå klar i 2019 sammen med resten af byggeriet.