Israels Plads i København ventes fyldt med cykler søndag som del af et stort fotoprojekt med fransk fotograf.

København. Israels Plads i København kan blive fyldt med flere tusinde cykler søndag, hvor den franske fotograf Yann Arthus-Bertrand gæster Danmark.

Det gør han ifølge fotograf og udstillingsarrangør ved firmaet Life Exhibitions Søren Rud for at fotografere den danske cykelkultur.

Til projektet opfordres alle med en cykel til at dukke op søndag eftermiddag ved pladsen. Så tager en drone et billede og filmer en kort videosekvens fra mellem 100 og 120 meters højde.

- Hvis der kommer 1000, bliver vi glade. Vi bliver endnu mere glade, hvis der kommer 2000. Der skal gerne komme flest muligt. Vi håber selvfølgelig at kunne fylde hele pladsen, siger Søren Rud.

Yann Arthus-Bertrand er især kendt for sin serie af luftfotografier "Earth from Above", som blev udstillet over store dele af verden.

Udstillingen blev vist ved Kongens Nytorv i København i 2001 under titlen "Jorden set fra Himmelen".

Det er Yann Arthus-Bertrand, som tager cykelbilledet søndag. Det skal indgå i Life Exhibitions bog "2030 NOW", der udkommer til september.

Fotografen selv planlægger at anvende videosekvensen til en film kaldet "Woman", som han arbejder på.

Folk i alle aldre og størrelser er velkomne med deres cykler på Israels Plads, oplyser Søren Rud.

- Vi vil rigtig gerne have mange forskellige cykler, herunder ladcykler med børn i. Det har de ikke i Paris, og fotografen synes, at det er vældig fascinerende, siger han.

Søndagens arrangement begynder 17.10 og varer en times tid. Undervejs vil der være taler fra folketingspolitiker Mogens Lykketoft (S), teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen og kulturborgmester Niko Grünfeld.

Bogen "2030 NOW" fokuserer på FN's 17 verdensmål for 2030, og cykelbilledet symboliserer mål nummer 11, der handler om at gøre byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige.

Når folk i den danske hovedstad skal på arbejde eller på studiet sker 45 procent af turene på cykel.

