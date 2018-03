Mere end 30 kunder har lagt vejen forbi, siden Danmarks første bordel med sexdukker slog dørene op onsdag. BT har besøgt Danmarks første dukkebodel.

De føles næsten livagtige med en elastisk 'hud', der giver efter, når man tager fat om dem. Størrelsen og vægten passer også meget godt, men søger man varmen og nærværet fra en rigtig kvinde, så er Doll House, Danmarks i disse dage vel nok mest omtalte 'bordel', dog ikke stedet at gå hen.

For selvom sexdukkerne måske nok ligner den rigtige vare et stykke af vejen, så er de alligevel langt fra virkeligheden med deres plasticlugt og blanke øjne, der stirrer tomt ud i luften.

Sexdukker har været et fænomen i Japan i flere årtier, og fredag besøgte BT dukkebordellet, der - som det første i Danmark - slog dørene op i denne uge, gemt lidt af vejen i et kedeligt industriområde i Aarhus-forstaden Viby.

Siden åbningen onsdag har medieinteressen været stor. Og mere end 30 kunder har lagt vejen forbi, fortæller pressechef Rasmus Fink. Derfor tøver han heller ikke med at betegne opstarten som en succes.

»Medieinteressen er faktisk kommet lidt bag på os. Vi havde måske forventet en enkelt artikel eller to, men det har været lidt vildt. Det har så nok også betydet, at flere potentielle kunder har valgt at blive hjemme. Men vi håber der kommer endnu flere, så snart medieinteressen lige har lagt sig,« siger Rasmus Fink.

SÅDAN FUNGERER DUKKERNE - Dukkerne er primært lavet af en form for silikone og rustfrit stål. - Leddene kan bøjes som et menneske. - De er mellem 148-158 cm høje og vejer omtrent, hvad en person på den størrelse ville veje i virkeligheden - omkring 50 kg. - Efter hvert besøg bliver dukkerne rengjort og afsprittet. Rengøringen foregår med hjælp fra en form for pipette, der kan tage væsker ud. - Man bestemmer selv, om man vil være sammen med dukkerne uden eller med kondom. - Man må ikke bide i dukken eller kradse den, men man må gerne slå den. - Der er intet mekanisk i dukkerne.

Værelser til enhver fantasi

Dukkebordellet fungerer egentlig som et showroom for sexdukkerne, fordi ejeren – der kun vil identificeres som 'Odin' – også sælger sexdukker på nettet.

»Det er lidt svært at få folk til at bruge 13-15.000 kr. på en sexdukke. Mange vil gerne prøve, om det er noget for dem, og det kan de så her,« forklarer Rasmus Fink, mens han placerer hånden på en af dukkerne, der ligger med numsen i vejret på en lægebriks.

Dukkerne er lavet af et 'skelet' af rustfrit stål med flere lag silikone. Derfor er de meget livagtige at røre ved. Desuden kan leddene bøjes som på et rigtig menneske, så dukkerne kan placeres i næsten enhver tænkelig stilling. Foto: jves

I den anonyme industribygning kan kunderne muntre sig med de foreløbige fem sexdukker i omgivelser, der er designet til at pirre fantasien.

Der er en lægekonsultation, et klasseværelse, et SM-rum med kors, gabestok og bollegynge, og så er der en almindelig stue, der er beregnet til virtual reality, hvor kunden kan få lyd og video med i oplevelsen.

Det er SM-rummet med kors, gabestok og bollegynge, der foreløbig har vist sig mest populær blandt kunderne. De kan selv vælge hvilken af de foreløbig fem kvindelige dukker, de vil boltre sig med. Ifølge hjemmesiden kommer der også en mandedukke og en gravid dukke til senere. Foto: jves

»Det er helt klart SM-rummet, der har været mest eftertragtet. Der er nok en del kunder, der kommer for at udleve en fantasi, som de ikke kan få med konen eller en prostitueret. Men der er også bare helt almindelige mænd, som måske bare har problemer med at få kontakt til kvinder,« siger Rasmus Fink.

Han afviser i øvrigt også karakteristikken af Doll House som et bordel.

Alle sexdukkerne tilbyder oral, vaginal og anal sex med og uden gummi. Dukkerne får en grundig rengøring og afsprittes efter brug. Foto: jves

»Nej, for der sælger man sex, og det foregår mellem to mennesker. Det her er dukker. På den måde gør vi ingen fortræd. Det her er et sted for luksus onani, hvor folk kan tage sig en god spiller,« siger Rasmus Fink.

Priserne begynder ved 500 kroner for en halv times sjov med én dukke, men det er også muligt at boltre sig med flere dukker over længere tid.