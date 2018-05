En 55-årig mand i Roskilde går rundt og er godt arrig på offentligt ansatte.

Både læger, sygeplejersker, politibetjente, kommunale embedsmænd og senest en dommer har i hvert fald måtte lægge øre til nogle meget eksplicitte tilsvinelser.

Det skriver DAGBLADET Roskilde/sn.dk.

»Fuldfede fatsvage røvpumpende skvatpissere«

»Hjernedøde hængebugsvin«

»Klamme baggårdsklud«

»Evnesvage snotskovl«

»Spastikerhjernelamme aber«

Ovenstående er bare en håndfuld ud af en næsten uendelig liste af usædvanlige skældsord, som manden har kastet rundt med både verbalt og på skrift.

Udover de mange hånende bemærkninger står manden også bag talrige trusler og har derudover været i besiddelse af våben, hvilket altsammen sendte ham en tur i retten.

Men her undgik dommeren heller ikke at blive udsat for mandens aggressive opførsel. Han kaldte hende blandt andet for »møgso«, »uformelige badedyr«, »lorteluder« og »fedtfjæs«.

Og mon ikke manden har haft travlt med at kokkerere endnu flere skældsord, der er som taget ud af en Olsen-banden film efter, at Retten i Roskilde fandt ham skyldig i hån, trusler og våbenbesiddelse og idømte ham fem måneders ubetinget fængsel.