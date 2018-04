Ejerne af et sommerhus i Aabenraa opdagede i søndags, at de havde haft indbrud. Men huset var slet ikke så gennemrodet, som man ellers skulle have troet. Tværtimod.

Det skriver TV 2.



Da ejerne ankom til sommerhuset kunne de nemlig se, at hækken var klippet, græsset var slået og brugte tallerkener var sat i opvasken.



Det eneste spor, den ordentlige tyv havde efterladt, var et brev.



Mindre mystisk blev det dog ikke, da ejerne kunne konstatere, at brevet var på fransk.



Brevet blev sendt videre til en franskkyndig medarbejder i politiet, og torsdag er det i Syd- og Sønderjyllands Politi lykkedes at få oversat brevet, som lød:



‘Jeg er vagabond, og har boet i huset i to dage. Her har jeg brugt badet, sovet og spist godt samt drukket alkohol. Hjerteligt tak for opholdet.’

Men på trods af at tyven havde ryddet op i hjemmet, plejet haven og efterladt et takkebrev, så understreger Mads Dollerup-Scheibel, kommunikationsmedarbejder i Syd- og Sønderjyllands Politi, at politiet vil efterforske sagen, som en hver anden indbrudssag.