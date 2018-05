Kør forsigtigt, hvis du er kommet tidligt ud af fjerene fredag morgen. Der kan nemlig være frost og tåge flere steder i landet.

Flere steder i Danmark kom termometeret natten til fredag ned under frysepunktet. Det var især i det jyske, at det var koldt.

»I det sydlige Jylland kom vi under frysepunktet. I Billund Lufthavn målte de minus en grad, og i Skrydstrup længere mod syd nåede de lige ned på frysepunktet. Lige nu (omkring klokken halv seks, red.) ligger temperaturerne og tangerer frysepunktet flere steder. Andre steder har de en enkelt grads varme. I Nordsjælland er temperaturen lige nu på 1,1.«

Det fortæller vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, Frank Nielsen, til BT tidligt fredag morgen.

Han trøster med, at det netop er i tiden omkring solopgang, at varmen fortrænger kulden.

»Lige nu vender det, og så stiger temperaturerne igen, men der kan sagtens ligge noget rim på græsset rundt omkring,« siger han.

Derfor forventer han heller ikke, at de lave natte- og morgentemperaturer giver de store gener for trafikken.

»Det er hurtigt overstået, og det bliver en fin dag for de fleste.«

Frank Nielsen tilføjer dog, at der flere steder i hovedlandet kan være tåget.

»Der er tåge rundt omkring i Jylland. Den er ikke voldsom tæt, men der er dis og tåge flere steder.«

Efter en kold nat og morgen kan vi til gengæld glæde os til en rigtig flot fredag og en weekend, der bliver både varm og solrig.

»Fredagen bliver rigtig flot, og det bliver faktisk bare bedre og bedre dag for dag hen over weekenden,« siger meteorologen fra DMI, som lover en lørdag med omkring 18 grader og en søndag med 20 grader. Dog med et lille forbehold for kystområder med pålandsvind.