Jesper Dams Hansen fra Restaurant Babette i Vording kan kalde sig Årets Kok 2018.

Herning. Årets Kok 2018.

Det er titlen, som det 34-årige kokketalent, Jesper Dams Hansen fra Restaurant Babette i Vording, nu kan tilføje sit CV.

Med en forret bestående af stenbider og jomfruhummer, en hovedret med lammesaddel, nyrer og brisler og en dessert med støbt hvid chokolade med havtorn ganache løb han med titlen foran ni andre konkurrenter.

- Det er helt vildt. Jeg er rørt, lyder det fra Jesper Dams Hansen, der vandt kokkekonkurrencen under den igangværende fødevaremesse Foodexpo i Messecenter Herning.

- Jeg pressede mig selv, men ikke for meget. Jeg havde en god fornemmelse, da jeg afleverede, siger han.

De ni finalister havde seks timer og 25 minutter til at kreere en treretters vindermenu.

I dommerpanelet sad blandt andre den tidligere verdensmester for kokke, Rasmus Kofoed, fra den trestjernede Michelin-restaurant Geranium.

Men Vordingborg-kokken er ikke kommet sovende til titlen.

- Ud over en arbejdsuge, som er noget mere end 37 timer om ugen, har jeg nok lagt et tilsvarende antal timer oven i for at komme med til det her, siger han.

Jesper Dams Hansen blev udlært som kok for to år siden. På sigt kunne han godt tænke sig at blive herre i eget spisehus.

- Lige nu giver jeg den fuld gas på Babette. Men på sigt kunne det da være fedt med mit eget lille sted ved Klintholm Havn på Møn. Det er der, jeg er vokset op, siger han.

Andenpladsen gik til Marc Foged Stockmarr fra God Smag i Hellerup, mens Kristoffer Ringsing fra Restaurant Ti Trin ned i Fredericia vandt bronze.

Årets Tjener 2018 er søndag blevet kåret sideløbende med Årets Kok.

Her er titlen gået til Nicolai Martens fra Restaurant Kong Hans Kælder i København.

Sølvmedaljen gik til Karina Grand Kannegaard fra Restaurant Ti Trin ned og bronzen til Simon Kvist Bjerre fra Restaurant Tabu i Aalborg.

De fem finalister skulle vise deres evner inden for tjenerfaget, og som noget nyt skulle de også producere en juice, der skulle erstatte et glas vin til en af retterne.

Det er Horesta - brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet - samt fagforeningen 3F, som står bag de to konkurrencer.

Med titlen som henholdsvis Årets Kok og Årets Tjener følger en check på 40.000 kroner.

/ritzau/