De 17-årige er lidt mere umodne end andre køreskoleelever. Kørelærere mener dog, at det går godt med forsøg.

København. Kørelærere oplever, at flere af de 17-årige, som tager kørekort, er mere ukoncentrerede i teorilokalet, end de ældre elever er.

- De glemmer tingene, og de får ikke gjort det, de skal. De er lidt mere ukoncentrerede i teorilokalerne, selv om vi også ser det blandt dem, der er lidt ældre. Det er dog i et lidt større omfang, siger landsformanden for Dansk Kørelærer-Union, René Arnt.

Men selv om de yngre elever er lidt mere umodne, end kørelærerne er vant til, vurderer René Arnt, at det indtil videre er gået godt med forsøgsordningen, som gør det muligt for 17-årige at få kørekort.

- Det, vi hører fra vores medlemmer, er, at det generelt går meget fint med de 17-årige, som skal tage kørekort, siger René Arnt.

Flere end 22.000 17-årige har fået kørekort, siden en forsøgsordning ved årsskiftet sidste år gjorde det muligt, at 17-årige kan tage kørekort og efterfølgende sidde bag rattet med en ledsager.

Ordningen skal køre i tre år, inden at den skal evalueres og eventuelt gøres permanent.

Forsøgsordningen bygger på lignende ordninger i Tyskland, Holland og Norge.

Her har det vist sig, at de unge bilister, når de fylder 18 år, kører pænere og er involveret i færre trafikulykker end de unge bilister, der først har fået kørekort som 18-årige og slippes direkte ud i trafikken uden ledsager.

Efter at unge, der er fyldt 16 år og ni måneder, siden 1. januar har kunnet tage kørekort til almindelig personbil, har køreskolerne haft masser at se til, fortæller René Arnt.

- Der er ingen tvivl om, at kørelærerbranchen i 2018 har haft særdeles travlt, og der er køreskoler, der har haft månedlange ventelister for at komme ind og få taget kørekort, siger han.

/ritzau/