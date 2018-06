Coops Frikadellepølse bliver tilbagekaldt af Coop Danmark.

Det sker efter, at Coop har konstateret, at pålægspakkerne er oppustede på grund af en gasudvikling i pålægget. Gasudviklingen skyldes en vækst af mikroorganismer, der gør, at produktet ikke kan spises, oplyser Fødevarestyrelsen.

Frikadellepølserne er blevet solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’ & LokalBrugsen, Fakta, Brugsen og Coop.dk/mad

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller smide det ud.