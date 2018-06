15-20 af 50 støjmålinger under festivalen Distortion er ifølge kommunen gået over de tilladte grænseværdier.

København. Der er blevet larmet for meget under festivalen Distortion, der i disse dage finder sted i Københavns gader.

Ved to gadefester på Nørrebro og Vesterbro har Københavns Kommune registreret flere overskridelser af grænsen for, hvor meget festivalen må støje.

Det oplyser Københavns Kommune til TV2 Lorry.

- Vi har foretaget 50 støjmålinger til hver af de to gadefester, siger Rikke Voss Hvelplund, centerchef ved Center for Miljøbeskyttelse ved Københavns Kommune, til TV2 Lorry.

- Og resultaterne siger, at der har været en del steder, hvor larmen har overskredet grænsen, altså at festen har larmet mere end tilladt, tilføjer hun.

Ved hver af de to gadefester var det mellem 15 og 20 ud af de 50 målinger, der overskred grænseværdien for støj.

Grænsen ligger på 80 decibel. Støjen måles ved facaden af nærmeste beboelse til festivalen - altså ved lejligheder og opgange, der ligger ud til gadefesten.

Et sted blev støjen gennem en længere periode målt til 102 decibel, mens mange andre målinger viste over 90 decibel, oplyser Center for Miljøbeskyttelse.

Distortion begyndte i år onsdag den 30. maj på Nørrebro. Torsdag rykkede den til Vesterbro, mens det både fredag og lørdag går løs på Refshaleøen.

Distortion slutter søndag den 3. juni med "Hygge". Hvor det sker, fremgår endnu ikke af festivalens hjemmeside.

/ritzau/