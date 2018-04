Var du ombord på flyet, eller ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Et fly fra London er tirsdag aften sikkerhedslandet i Københavns Lufthavn i Kastrup, da flyet havde problemer med gearet.

Det oplyser pressevagten hos Københavns Lufthavn til BT.

»Flyet havde gearproblemer, og så lavede vi en stand by 2-landing som sker en gang imellem, og det kom ned i god behold,« lyder det fra pressevagten, der uddyber:

»Der er tre kategorier, og det her er den mellemeste. Og så træder der et beredskab i kraft. Det sker dog med jævne mellemrum.«

Flyet er fra British Airways og er altså landet uden problemer - dog med forsinket ankomst, lyder det fra pressevagten.

Hovedstadens Beredskab bekræfter også over for BT, at man tirsdag aften er blevet orienteret om en såkaldt 'Stand By 2'-hændelse i lufthavnen, og at man derfor har holdt sig klar.