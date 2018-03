Fra lørdag kunne et kæmpestort monument over Danmarks kolonitid opleves ved Det Vestindiske Pakhus på Toldbodgade i København. Den syv meter høje statue hedder 'I Am Queen Mary' og er lavet af den danske kunstner Jeanette Ehlers og kunstneren La Vaughn Belle fra Jomfruøerne

Skulpturen er et mindesmærke over den danske kolonihistorie og en hyldest til et oprør mod racisme. Den er lavet i forbindelse med 100 året for salget af Dansk Vestindiske Øer, der blev markeret sidste år.

Oprøreren Mary Thomas var en af anførerne i en opstand mod de hvide plantageejere i Dansk Vestindien. Hun ankom som 40-årig i 1892 til København, hvor hun blev ført til Kvindefængslet på Christianshavn for at afsone den livstidsdom, som hendes rolle i oprøret havde kostet hende.

Statuen er skåret ud i flamingo og derefter spraymalet og behandlet med et materiale, så den ligner bronze. Det vil nemlig koste et par millioner, hvis den skulle støbes i rigtig bronze, og det har der altså ikke været råd til.