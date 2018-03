Snøft, snøft. Selvom det er skønt, at foråret endelig er ved at være på vej, begynder mange danskere nu også at opleve irriterede øjne, kløe og nys.

Astma-Allergi Danmark melder pollensæsonen officielt i gang.



Organisationen har nemlig opfanget stigende mængder af pollen fra el og hassel. Men mens mange glæder sig over, at det er begyndt at spire på de vinterbare træer, så er der altså op mod en million danskere, der nu skal til at slås med deres pollenallergi.



»Pollensæsonen stod allerede på spring i slutningen af januar, men så kom vinterkulden i februar og begyndelsen af marts og satte en stopper for træernes forårsfornemmelser. Nu er der igen strejf af forår i luften, og det får elletræer og hasselbuske til at springe ud cirka en måned senere end en gennemsnitlig sæsonstart,« fortæller Karen Rasmussen, biolog og leder af pollentællingerne i Astma-Allergi Danmark, i en nyhed på organisationens hjemmeside.

Astma-Allergi Danmarks pollenfælde i København har registreret pollental på 38 for el og 1 for hassel, hvilket også påvirker birkepollenallergikere, der formentlig heller ikke kan se sig helt fri for symptomer på høfeber og astma.



Det er dog svært at vide, hvor meget vi kommer til at snøfte i år. Vind og vejr betyder nemlig en hel del i forhold til, hvor meget pollen vi får.



Kulde og nedbør kan mindske pollenmængderne, mens sol og varme kan få pollentallene til at springe i vejret. Og jo højere pollental, des flere symptomer.