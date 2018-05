'Gift-ved-første-blik'- og 'Robinson'-Ulrik når som den yngste i verden i Klub 600 i maraton. Og har løbet 100 løb på et år - alle under fire timer.

Det er blot et år siden, BT satte Ulrik Pihl stævne, da den nu 37-årige fynbo som den yngste i verden rundede en opsigtsvækkende milepæl – 500 gennemførte, officielle maratonløb.

Som afsluttende kæk bemærkning til farvel gav vi ham en udfordring; nemlig at han vel sagtens kunne løbe videre med samme 'vanvid', så vi kunne mødes igen ved næste skelsættende skarpe hjørne - maraton nummer 600.

Det affødte en meget dyb indånding og verdens længste kunstpause. Og til sidst et 'ja'.

Nu bliver løftet indfriet, når Ulrik Pihl, kendt for sin medvirken i DRs 'Gift ved første blik' og TV3s 'Robinson Ekspeditionen', om få dage kan løbe over målstregen i Fruens Bøge Marathon i Odense og dermed slå endnu en vild rekord og lægge afstand til de næste i feltet, når han som den yngste i verden får løbeskalp nummer 600 under bæltet.

»Det bliver fedt. Også fordi jeg siden januar sidste år har været under fire timer hver eneste gang. Det mål satte jeg mig - også - for kalenderåret 2017. At løbe 100 maraton i løbet af året og hver gang nå under fire timer uanset mulige skader og skavanker. Det er der ingen andre, der har gjort. Så det har været en ekstra motivation. Udover at jeg jo skulle nå at runde de 600 løb nu, så jeg kunne holde mit ord,« siger Ulrik Pihl, som med sit karakteristiske skæg og hår ikke uden grund igen og igen - om det er i Bogense eller Berlin - mødes med tilråbet 'Run Forrest, Run!' med henvisning til Tom Hanks’ Oscar-vindende filmfigur, når Ulrik Pihl rundt regnet hver tredje dag året rundt forcerer den ikoniske distance 42 km og 195 meter et sted i ind- eller udland.

Men hvad er det, der driver en mand i sin bedste alder til at bruge så megen tid på at løbe?

»Ja, hvorfor egentlig? Det spørger jeg også nogen gange mig selv om. I bund og grund kan jeg rigtig godt lide at konkurrere. Både mod andre og med mig selv. Jeg er nok ikke det mest socialt anlagte menneske i verden, men når flere løber sammen, er man også en del af et fællesskab. Og så kan jeg lide at sætte nogle mål op for mig selv - og vise, at jeg kan nå dem,« siger han.

Til daglig arbejder han som kontaktperson og koordinator i ungdomssanktionen i Svendborg Kommune. En helt anden side end ”Forrest Gump”. Men alligevel med det fællestræk, at det gælder - også for unge, som ikke er kommet så heldigt i gang med tilværelsen – om at sætte sig nogle mål og gå efter dem.

Da Ulrik Pihl blev kendt i offentligheden, var det i første omgang som medvirkende i første sæson af DRs 'Gift ved første blik'. Her blev han smedet sammen med Ane. Og lynhurtigt skilt igen, da det stod klart for selv den mest svagtseende, at de to passede omtrent ligeså godt til hinanden, som når man putter natrium i vand.

Maratonløber Ulrik Pihl. Foto: Andreas Bastiansen Foto: Andreas Bastiansen Maratonløber Ulrik Pihl. Foto: Andreas Bastiansen Foto: Andreas Bastiansen

»Vi er aldrig rigtig kommet på julekort,« griner han. Og glæder sig til gengæld over at have fundet sammen med Lisbeth Billeskov Hansen, som også er bidt af en gal løbesko.

Hun er nemlig på det danske ultralandshold og deltager - med Ulrik som officiel sekundant - i denne weekend i EM, som bliver holdt i Rumænien.

»Så sparer jeg på løbeskoene så længe,« siger Ulrik Pihl, som hvert år slider otte-ni par op.