Som om det ikke er nok, at flere huse slår enorme revner i både vægge og sokler på grund af den ekstreme tørke.

Nu er vandrør også begyndt at knække, som var de strå, der skæres over med et rask svirp med en kniv.

I bl.a. Fredericia og Middelfart har VVS-installatørerne travlt med at komme kunder til undsætning, hvis stikledning – vandforsyningen ind til huset – er knækket nede i jorden tæt ved husene på grund af den ekstreme tørke, der får undergrunden til at give sig, når jorden tørrer ud og bliver hård som granit.

»Vi ser, det sker for nogle af dem, der har støbejernsrør inde på grunden. Det sker ikke for dem, der har en stikledning af plast, for plastrør kan give sig. Men hvis man ikke har fået udskiftet støbejernsrørene – som man selv skal betale fra vejen og ind til huset – risikerer man det her. Røret knækker, som om det er skåret over med et rent snit. Fuldstændig som når man skærer i smør med en kniv,« siger Stig Andresen, VVS-installatør og indehaver af Andresens VVS med afdelinger i Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle.

»Jeg har oplevet det her før. Men slet ikke på den måde, vi ser nu. Jeg har været ude ved tre af den her type skader på ganske få dage – to i Fredericia og en i Middelfart. Det er helt usædvanligt. Normalt, hvis der er brud på et rør, så kommer vandet op af jorden, og så opdager man det på den måde. Men vandet kommer ikke op nu, for jorden er hård som sten. De tre skader, vi har set indtil nu, er sket tæt på huset nede i jorden. Men fordi vandet ikke kan komme op, kommer det i stedet ind i kælderen. Så er der selvfølgelig dem, der ikke har en kælder. De vil først opdage det, når vandet på et eller andet tidspunkt kommer op af jorden. Men det kan jo tage lang tid,« fortæller Stig Andresen, som, netop mens B.T. taler med ham, er på vej ud for at få gravet ned til en knækket stikledning, så den kan blive repareret med en muffe.

Hverken bekymrede husejere eller andre, som måtte gå med et stille håb om kaskader af vand fra oven, ser ud til at have godt nyt i sigte. For i Danmarks Meteorologiske Institituts spritnye månedsprognose, som blev offentliggjort tirsdag, er der ikke tegn på markante forandringer i vejret de næste mange uger.

'Intet nyt under solen. Det varme, tørre og solrige vejr fortsætter,' hedder det i DMIs prognose.

I forvejen er vi nu i gang med det 46. officielle tørkedøgn siden 1. maj. Hvilket er den mest langvarige tørkeperiode, Danmark har oplevet siden 1872.

»De skader med knækkede rør, vi har været ude til, bliver helt sikkert ikke de sidste. Jeg tror, der kommer rigtig mange den kommende tid. En del er jo stadig på ferie og vil måske komme hjem og opdage, at der er vand i kælderen. Man må håbe, at der er et afløb, de steder, hvor der sker. Ellers er det jo ikke så sjovt at komme hjem til,« siger Stig Andresen.

Hvis man er så uheldig at være blandt dem, der rammes af denne type rørskade på grund af tørken, er der dog en lille trøst:

Bruddet sker i så fald før vandmåleren, så det er vandværket og ikke den enkelte kunde, der kommer til at hænge på regningen.