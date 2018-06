Sommeren er officielt kommet til Danmark, festivalerne skyder op rundt omkring i landet - og hånd i hånd med festerne går bakterierne.

Du åbner en dåsebajer med den ene hånd og en toiletbås med den anden. Der er ikke mere toiletpapir, ej heller vand og sæbe, så du drypper hurtigt af og slentrer ud for at tænde en cigaret med en lånt lighter.

Festivaler, gadefester og fester generelt er et bakterieparadis. Håndhygiejnen er langt fra i højsædet, og bakterierne stortrives på håndfladerne - især i den sommervarme, vi har været heldige at have det seneste stykke tid.

Men det kan have store konsekvenser at slække på sine hænders renhed. Ifølge Rådet for Bedre Hygiejne er manglende håndhygiejne nemlig den mest afgørende årsag til smitsomme sygdomme i vores samfund.

Distortion onsdag den 30. maj 2018.

Vi tog til den årlige københavnergadefest Distortion, hvor over hundredetusinde mennesker samledes hver dag på henholdsvis Nørrebro, Vesterbro og Refshaleøen. Vi tog ind på Nørrebro for at teste, hvor klamme eller lækre gæsternes hænder var. Vi mødte dem den første dag, om onsdagen klokken 16, da festen akkurat var åbnet, så det var næppe mange festivaltoiletter, de havde nået at betræde.

Biolog fra hygiejnevirksomheden Initial Maria Brix Balle havde vi med under armen, og under armen havde hun en maskine, der kunne måle, hvor højt eller lavt niveau af bakterier, folk havde på deres hænder.

Hvis maskinen viser under 500 er du i kategorien 'lavt level' og er lidt af en hygiejne-engel.

Hvis den viser mellem 500 og 2000 er du i 'normalt level' og behøver ikke bekymre dig.

Men hvis du når op over 2000 viser maskinen, at du er i den røde zone, det 'høje level', og så er det altså på tide at få hænderne i lommen og benene på nakken for at finde den nærmeste håndvask.

Til festivaler, hvor det kan være svært at komme i nærheden af sæbe og vand, anbefaler Maria Brix Balle, at man har en lille tube hånddesinfektion med sig, så man kan spritte bakterierne væk - og på den måde undgå at videreføre eventuel smitsom sygdom.

Vask altid hænder: Før du spiser

Før du begynder at lave mad

Efter toiletbesøg (stort og småt)

Hvis du har nyst i hænderne eller pudset næse

Når du har tørret snotnæse eller skiftet ble på dit barn

Når du har håndteret råt kød

Når du kommer hjem (Kilde: Rådet for Bedre Hygiejne)

