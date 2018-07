Kan vi ikke alle huske dem? De truende drenge, man altid skulle vare sig for, uanset om man var dreng eller pige.

Nogle af dem var overvægtige, andre var bare smågrimme på den almindelige måde, men ens for dem var, at de skulle bevise deres overmagt, ved hjælp af trusler, vold og dominans.

I klassen spillede de fallit. De var hverken dygtige til dansk eller regning, og måske var det derfor, de skulle vise sig frem på den primitive måde.

De konkurrerede også indbyrdes. Lige som man ser det med banderne i dag.

Der er næppe nogle af nutidens gadekrigere, der har brilleret i det boglige, og så må de hævde sig på anden vis. Det gælder om at opføre sig så dårligt som muligt. Det giver respekt i gruppen af ligesindede.

Dengang hed de Leif og senere kom Brian. Man kunne næsten høre det på navnet.

Vi var bange for dem. Hvad kunne de nu finde på i dag? Blev man låst inde på toilettet? Fik man buksevand? Hvad skulle der ske for, at de kunne hævde sig? For at spille store? Eller blev man reddet af gårdvagten, der for en gangs skyld var, hvor han skulle være.

I dag hedder de Donald og Vladimir. Vi kan alle gå og ryste for, hvad to af verdens mægtigste mænd kan finde på, for de er så vildt optaget af at blæse sig op, at de tilsyneladende ikke kender grænser… i overført betydning og bogstaveligt talt.

Det drejer sig også for dem om at imponere deres tilhængere hjemme i skolegården.

Og metoderne er præcis de samme. Man råber op. Man truer. Man bruger vold. Man skræmmer os andre.

Donald Trump er dygtig til at tjene penge. Det må man lade ham. Derfor tror han, at han også er dygtig til politik. Og hans tilhængere lader ham blive i troen, mens resten af verden ryster, også på hovedet.

Han kan tilsyneladende slippe godt fra det hele, fordi han taler så grimt. Om pigerne i skolegården, om dem fra den anden skole, om dem der er dygtigere i klassen end ham selv.

Og det giver dem, der heller ikke er så dygtige noget rygrad. Når Donald Trump kan blive leder, kan vi andre også klare os. Donald Trump tænker sig ikke så meget om. Når han lige bliver sur over noget, så skal de andre have bank.

Vladimir Putin var noget ved politiet. Han var vist ikke særlig dygtig, men alligevel blev han leder af sin egen bande. Når vi andre legede 'land' med kridt på asfalten i skolegården, gik han mere direkte til værks og tog det hele med magt.

Han er også dygtig til at fortælle, at det er dem fra den anden skole, der hele tiden er efter os, og at alting er deres skyld.

Snyd, svindel og vold hænger ved ham, men han gør det for vores skyld, så de andre ikke tror, de er noget.

De kan begge to ændre vores verden, og det gør de. De får millioner af mennesker til at frygte, hvad der kan ske.

De får os til at miste tilliden til politiske ledere, til at de har nogle ordentlige værdier og vil det bedste. De gør skolegården til et usikkert sted, og vores mulige redning afhænger af gårdvagten.

Hvem tør stille op mod de stærke drenge? Det er der heldigvis nogle, der er begyndt på. Lærer Tusk fra EU er en af dem, en anden er lærer Stoltenberg fra NATO.

Det sørgelige er, at det koster en masse penge og kræfter. Tænk, hvad vi kunne bruge dem til, hvis vi ikke blev truet af tyranner.