Har du fået solstik? Falch giver følgende råd med på vejen:

Hvad er solstik? Solstik opstår ved en lokal varmepåvirkning af kraniet og skyldes en stigning af hjernens temperatur. Dette vil typisk være på grund af direkte sol på et ubeskyttet hoved. Symptomerne ved solstik udvikler sig hurtigt.

- Drik rigeligt med væske

- Få nok salt

- Let påklædning

- Søg skygge

- Hvis du solbader i længere tid, er det vigtigt at søge skygge eller hoppe i vandet ofte. På den måde får din krop en pause og kan blive kølet ned. Husk også at være ekstra forsigtig, hvis du dyrker motion i høj varme.

Hvis uheldet er ude og du eller en du kender bliver ramt af solstik eller hedeslag, skal du gøre følgende:

- Tilkald hjælp: Ring 1-1-2

- Berolig den tilskadekomne

- Bring personen i skyggen eller til en område med aircondition

- Løsn stramt tøj, fjern sko og strømper

- Giv personen noget at drikke – gerne væske med salt

- Sprøjt koldt vand på personen – eller afkøl personen med is

- Læg kolde, våde klude på underben, underarme og hoved eller læg personen i vandkanten eller i et badekar for at blive nedkølet.