Flere og flere danskere tager toget uden at betale, viser en opgørelse fra DSB.

750 kr. Så meget koster det, hvis du beslutter dig for at tage et tog uden at betale for billetten. Men tilsyneladende er der mange, for hvem det beløb ikke er afskrækkende nok.

Alene sidste år måtte DSB udskrive kontrolafgifter 370.000 gange. Det er 184.000 flere afgifter siden 2013 svarende til en stigning på 98,9 procent.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at der er mange kunder, som ikke har en billet. De snyder jo alle dem, der har købt en billet. Det er ikke rimeligt, at de skal være med til at betale regningen,« siger underdirektør i DSB, Akse Wieth-Knudsen.

Papirklippekortet blev endeligt afskaffet i sommeren 2015. Siden da er antallet af kontrolafgifter hos DSB steget voldsomt. Foto: Steffen Ortmann Vis mere Papirklippekortet blev endeligt afskaffet i sommeren 2015. Siden da er antallet af kontrolafgifter hos DSB steget voldsomt. Foto: Steffen Ortmann

Afgifterne er især steget, efter at DSB i 2014 besluttede at ændre deres retningslinjer for kontrollørerne, så de udskriver bøder til alle, der ikke har en billet – uanset årsag.

»Det har selvfølgelig betydet, at vi har flere afgifter, men det er hverken godt for kunderne eller for personalet, at den slags skal håndteres i toget,« siger underdirektøren.

Fakta Vækst i kontrolafgifter 2013: 186.000 2014: 230.000 2015: 270.00 2016: 345.00 2017: 370.000 Kilde: DSB.

Hos Forbrugerrådet Tænk tager man også afstand fra folk, der ikke køber billet.

»Hvis man forsøger at snyde, så skal man selvfølgelig have en kontrolafgift. Men problemet med en hårdere procedure er, at man også rammer dem, der ikke har til hensigt at snyde, men har begået en fodfejl,« siger Rasmus Markussen, politisk medarbejder i Passagerpulsen, der er forbrugerrådets afdeling for kollektiv transport.

Du får en kontrolafgift. hvis du glemmer at tjekke ind. Rejsekortet blev indført i 2009. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Du får en kontrolafgift. hvis du glemmer at tjekke ind. Rejsekortet blev indført i 2009. Foto: Kristian Djurhuus

Vi gør meget ud af at informere om, at man skal have en billet, inden man stiger på toget. Men vi kan altid blive bedre, og det er noget, vi kigger på. Hvis der har været fejl og misforståelser fra vores side, så afskriver vi afgifterne. Akse Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB

Typiske fejl kan eksempelvis være, at kunden har glemt sit pendlerkort, ikke får tjekket korrekt ind med sit rejsekort, ikke har styr på zonerne eller ikke får købt en billet inden påstigning – som er nogle af de mest typiske grunde til, at folk får en afgift.

»Vi kan se i sagerne fra Ankenævnet, at der er en del sager, hvor folk først køber en mobilbillet, når de er steget på toget. Så der er noget, der tyder på, at reglen om, at man skal have købt sin mobilbillet, inden man stiger på toget, ikke er kendt blandt alle. Vi vil generelt opfordre DSB og andre selskaber til at informere tydeligt om deres regler, så det kun er dem, der bevidst snyder, der får en kontrolafgift,« siger Rasmus Markussen.

Fakta Kontrolafgifter Når en tog- eller buskontrollør træffer en passager unden billet, har transportselskabet ifølge Jernbanelovens §14 ret til at opkræve kontrolafgift fra passageren. Det er transporselskabet selv, der fastsætter kontrolafgiftens størrelse, og i øjeblikket er koster det 750 kr. for voksne og 375 kr. for børn at køre uden gyldig billet hos DSB, Metro, Movia og Arriva. Når kontrolløren udskriver kontrolafgiften til passageren, skal kontrolløren sikre sig, at personen opgiver rigtig identitet, eksemplvis ved at forevise billedlegitimation. Hvis passagerens identitet ikke kan fastslås, skal kontrolløren tilkalde politiet for at fastslå identiteten.

Hos DSB er man dog ikke helt enig:

»Vi gør meget ud af at informere om, at man skal have en billet, inden man stiger på toget. Men vi kan altid blive bedre, og det er noget, vi kigger på. Hvis der har været fejl og misforståelser fra vores side, så afskriver vi afgifterne. Vi har for eksempel også en glemt kort ordning, som man kan tilmelde sig, og som gør, at man ikke får en afgift,« siger Aske Wieth-Knudsen, der godt kunne tænke sig, at DSB udskrev færre kontrolafgifter.

Fakta Her snyder gratiserne: Det er især om eftermiddagen og med S-togs linjerne B, E og A, at folk tager toget uden at betale. Med fjern og regionaltog er det ofte på strækningerne mellem København og Roskilde, København og Odense samt København og Aalborg, at der er gratister ombord. Du kan tilmelde dig DSB's glemt kort-ordning via dette link. Du kan glemme dit kort seks gange på et år uden at få en kontrolafgift.

»Langt de fleste betaler heldigvis den korrekte pris, så på den måde er det ikke mange sammenlignet med, at vi har 180 millioner rejser om året. Men selvfølgelig er ønskescenariet, at vi ikke behøvede at bruge kontrollører eller regnskabsressourcer ,« siger underdirektøren.